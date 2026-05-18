Trump se Grónska nevzdává. Nejsme na prodej, vzkázal mu tamní premiér

Autor: ,
  23:15
Postoj Spojených států ke Grónsku se nijak nezměnil. V pondělí to po jednání se zvláštním vyslancem amerického prezidenta Donalda Trumpa Jeffem Landrym prohlásil grónský premiér Jens-Frederik Nielsen.
Letadlo s logem Trump přistává v Nuuku v Grónsku (7. ledna 2025)

Letadlo s logem Trump přistává v Nuuku v Grónsku (7. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

Hlavní město Grónska Nuuk zdobí grónské vlajky. (14. ledna 2026)
Vojáci dánské armády se po svém příjezdu do Grónska účastní výcviku. (18. ledna...
Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového ekonomického fóra v...
Americký viceprezident J. D. Vance se svou ženou Ushou dorazil na americkou...
Nielsen podle agentury AFP nicméně uvedl, že rozhovor byl konstruktivní. Trump v minulosti opakovaně hovořil o tom, že chce Grónsko, autonomní součást Dánského království, připojit k USA. Landry, který je guvernérem amerického státu Louisiana, Trumpův cíl připojit arktický ostrov k USA podporoval již dříve, loni ho pak Trump v otázce Grónska jmenoval zvláštním vyslancem.

Obchodní trasy, ponorky, nerosty. Fakta o Grónsku pro ty, co nechtějí kupovat glóbus

„Bylo to konstruktivní setkání, byli jsme schopni zapojit se do dialogu v pozitivním duchu a s velkým vzájemným respektem,“ řekl Nielsen na tiskové konferenci. „Jasně jsme zopakovali, že obyvatelé Grónska nejsou na prodej a že obyvatelé Grónska mají právo na sebeurčení. To není předmětem jednání,“ uvedl. Dodal ale, že nic nesvědčí o změně amerického postoje.

Trump o možném připojení Grónska ke Spojeným státům hovořil již během svého prvního prezidentského mandátu. Po loňském návratu do Bílého domu se k návrhu vrátil a tlak vůči Grónsku i Dánsku vystupňoval na přelomu loňského a letošního roku, kdy dlouho odmítal vyloučit použití síly, aby svého cíle dosáhl.

Požadavek získat Grónsko Trump zdůvodňuje národní bezpečností USA, které čelí mocenským ambicím Ruska a Číny v Arktidě a severním Atlantiku. Proti připojení největšího ostrova světa se však ostře postavily jak grónská, tak dánská vláda. Opakovaně prohlásily, že Grónsko není na prodej.

ANALÝZA: Takhle se kuchá NATO zevnitř. Jak se USA upsaly, že je Grónsko navždy Dánů

Grónsko, Dánsko a USA se začátkem tohoto roku dohodly, že povedou diplomatická jednání na vysoké úrovni s cílem vyřešit krizi ve vzájemných vztazích. Výsledek těchto rozhovorů zatím nepředstavily. Grónský premiér začátkem minulého týdne uvedl, že součástí rozhovorů s Washingtonem je zvýšení vojenské přítomnosti USA na ostrově.

18. května 2026  23:15

