Nielsen podle agentury AFP nicméně uvedl, že rozhovor byl konstruktivní. Trump v minulosti opakovaně hovořil o tom, že chce Grónsko, autonomní součást Dánského království, připojit k USA. Landry, který je guvernérem amerického státu Louisiana, Trumpův cíl připojit arktický ostrov k USA podporoval již dříve, loni ho pak Trump v otázce Grónska jmenoval zvláštním vyslancem.
„Bylo to konstruktivní setkání, byli jsme schopni zapojit se do dialogu v pozitivním duchu a s velkým vzájemným respektem,“ řekl Nielsen na tiskové konferenci. „Jasně jsme zopakovali, že obyvatelé Grónska nejsou na prodej a že obyvatelé Grónska mají právo na sebeurčení. To není předmětem jednání,“ uvedl. Dodal ale, že nic nesvědčí o změně amerického postoje.
Trump o možném připojení Grónska ke Spojeným státům hovořil již během svého prvního prezidentského mandátu. Po loňském návratu do Bílého domu se k návrhu vrátil a tlak vůči Grónsku i Dánsku vystupňoval na přelomu loňského a letošního roku, kdy dlouho odmítal vyloučit použití síly, aby svého cíle dosáhl.
Požadavek získat Grónsko Trump zdůvodňuje národní bezpečností USA, které čelí mocenským ambicím Ruska a Číny v Arktidě a severním Atlantiku. Proti připojení největšího ostrova světa se však ostře postavily jak grónská, tak dánská vláda. Opakovaně prohlásily, že Grónsko není na prodej.
Grónsko, Dánsko a USA se začátkem tohoto roku dohodly, že povedou diplomatická jednání na vysoké úrovni s cílem vyřešit krizi ve vzájemných vztazích. Výsledek těchto rozhovorů zatím nepředstavily. Grónský premiér začátkem minulého týdne uvedl, že součástí rozhovorů s Washingtonem je zvýšení vojenské přítomnosti USA na ostrově.
