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Air Force One se po 35 letech loučí. Bílý dům se chystá na letoun od Kataru

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  13:30
Jako Air Force One sloužil upravený Boeing 747-200 od roku 1990. Ve čtvrtek však v této roli letěl naposledy, Bílý dům se s ním loučí. Připravuje se totiž na nové stroje, mezi nimi i na letoun darovaný Katarem.
Air Force One (11. května 2024)

Air Force One (11. května 2024) | foto: Profimedia.cz

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„Měl jsem to štěstí, že jsem mohl pět a půl roku létat po světě tímto ikonickým letadlem,“ děkoval šéf personálního úřadu Bílého domu Dan Scavino.

Ředitel komunikace Steven Cheung pak dodal: „Poslední let. Dobrá práce, dobrý a věrný služebníku.“

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Letadlo, které armáda označuje jako VC-25A, nahradí tři stroje 747-800 upravené na VC-25B, píše CNN. Patří mezi ně i letoun darovaný Katarem, který má překlenout období, než budou připraveny zbylé dva stroje. Ty mají být hotové za dva roky.

Co se stane se starými letadly VC-25A, není jisté. Podle letectva mají zůstat součástí flotily.

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„Letadlo VC-25B (Bridge) se brzy připojí k aktivní flotile pro přepravu vysokých představitelů po boku VC-25A a C-32,“ řekl americké stanici mluvčí letectva. Označení C-32 představuje upravený Boeing 757, který často přepravuje viceprezidenta, první dámu, členy vlády a příležitostně nahrazuje Air Force One.

Letadlo darované Katarem dlouhodobě budí kontroverze. Někteří se totiž obávají bezpečnostních rizik.

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