Podle ní je nyní na prezidentovi Antóniovi Josém Segurovi, který je členem středolevicové Socialistické strany (PS), zda novou právní normu ratifikuje, vetuje či ji pošle k přezkoumání k ústavnímu soudu. Nový zákon už kritizovala organizace Amnesty International.
Takzvaný zákon o burkách, oděvu, jímž si muslimské ženy zakrývají celé tělo včetně obličeje, prosazovala zejména krajně pravicová strana Chega, jejíž poslanci po schválení právní normy téměř minutu tleskali vestoje. „Kdo nenávidí naši kulturu, může se vrátit domů,“ napsal lídr této strany André Ventura na sociální síti X k videozáznamu z jednacího sálu.
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Podobný zákon schválili portugalští poslanci už loni v říjnu v prvním čtení, po protestech, demonstracích a kritikách, mimo jiné od lidskoprávní organizace Amnesty International, které ho považovaly za diskriminační a porušující práva žen. Následovala jednání mezi parlamentními stranami, které nakonec došly ke kompromisu a v návrhu zdůraznily hledisko veřejné bezpečnosti.
Z původního návrhu byl rovněž vypuštěn trest vězení až tři roky za zakrývání obličeje na veřejnosti, a za porušení zákazu tak budou hrozit jen pokuty. Ty ovšem mohou dosáhnout až 3000 eur (asi 72 000 korun), a to za úmyslné porušování tohoto zákazu.
Podobný zákaz stran burek zavedlo zatím jen několik evropských zemí, jako první to udělala od roku 2011 Francie.