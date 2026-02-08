Portugalci zvolí svého příštího prezidenta. Výsledek může ovlivnit nepříznivé počasí

Průzkum veřejného mínění zveřejněný ve středu deníkem Público připisoval Segurovi podporu 67 procent voličů a Venturovi 33 procent.
AFP upozornila, že výsledek může ovlivnit nepříznivé počasí, které by snížilo volební účast. Pyrenejský poloostrov v poslední době čelí silným bouřím. V lednovém prvním kole Seguro zvítězil s více než 31 procenty hlasů, zatímco Ventura získal přes 23 procent.
Portugalský establishment a analytici budou v neděli pozorně sledovat Venturovo konečné skóre, aby zjistili, zda jeho podpora stagnuje, nebo získává hlasy dalších lidí, řekl podle AFP politolog Jo?o Cancela z lisabonské univerzity (Universidade NOVA de Lisboa).
Venturova strana Chega se loni v květnu po parlamentních volbách stala druhou nejsilnější stranou v zákonodárném sboru a za pouhých šest let od svého založení v roce 2019 dosáhla podle deníku El País nejrychlejšího volebního růstu v demokratické historii země.
Socialistický bývalý vicepremiér Seguro se podle agentury Reuters prezentuje jako kandidát moderní a umírněné levice, jenž může bránit demokratické hodnoty před vzestupem krajně pravicového populismu a aktivně zprostředkovávat jednání, aby se předcházelo politickým krizím.
Prezidentská funkce je v Portugalsku převážně ceremoniální, hlava státu však disponuje některými klíčovými pravomocemi, včetně možnosti rozpustit parlament, vyhlásit předčasné volby či vetovat zákony, byť parlament může prezidentské zablokování norem přehlasovat. Současný konzervativní prezident Marcelo Rebelo de Sousa zastává úřad od roku 2016 a ústava mu neumožňuje ucházet se o třetí funkční období po sobě.