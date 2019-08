Domů, vlast vás potřebuje. Portugalsko platí krajanům v emigraci za návrat

V letech 2010 až 2015 sužovala Portugalsko jedna z nejhorších hospodářských krizí v dějinách země. Záchranu před bankrotem poskytla v roce 2011 takzvaná Trojka – Evropská komise, Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond. Svůj úvěr v hodnotě 78 miliard eur ale podmínila úspornými kroky vlády v Lisabonu.

V následujícím období nezaměstnanost přesáhla 17 procent. Přes 500 tisíc Portugalců se tehdy rozuteklo po Evropě. Přesídlili hlavně do sousedního Španělska, ale i do Británie, Německa, Švýcarska a zemí Beneluxu.

Nyní se Portugalsko nachází v mnohem lepším stavu. Hospodářskému oživení napomohly hlavně příjmy z turismu a boom na trhu s nemovitostmi, které houfně skupují Francouzi.

V roce 2017 rostlo portugalské hospodářství vůbec nejrychleji od přelomu století. Rozpočtový deficit veřejného sektoru loni dosáhl nejnižší úrovně za posledních 45 let. Nezaměstnanost spadla na šest procent.

Socialistická vláda proto spustila návratový program pro Portugalce, kteří emigrovali před rokem 2016. Pokud se vrátí v příštích dvou letech, budou pět let čerpat 50procentní slevu na dani z příjmu fyzických osob.

Na zvýhodnění se může těšit i každá rodina, která přijede zpět s podepsanou pracovní smlouvou. Od státu získá až 6 536 eur (168 tisíc Kč) pro usnadnění opětovného usazení ve vlasti, informoval španělský deník El Mundo.

Vláda programem pomáhá i zahraničnímu kapitálu

Program navazuje na volební slib, který dal současný premiér Antonio Costa. Ten zemi vede od roku 2015 a zavázal se, že zvrátí dopad úsporných opatření. V říjnu Portugalsko čekají parlamentní volby.

Vláda vidí v programu i nástroj ke zmírnění demografické krize. Portugalsko má stejně jako Česko přes deset milionu obyvatel. Portugalská populace je ale v evropském měřítku jedna z nejstarších. Portugalsko zároveň patří k nejméně obydleným zemím kontinentu.

Vyznačuje se dlouhou historií emigračních vln. V zahraničí žije více než pětina tamní populace. V Portugalsku je zároveň jedna z nejnižších porodností z celé EU.

„Vysíláme jasný signál: Portugalsko vás přijme s otevřenou náručí. Protože vás potřebujeme. To bylo vždy poselství naší diaspoře,“ uvedl José Luis Carneiro, státní tajemník portugalského ministerstva zahraničních věcí.

„Zahraniční firmy, které v Portugalsku vyrábějí, potřebují nekvalifikované i vysoce kvalifikované pracovníky,“ dodal v rozhovoru s německými magazínem Der Spiegel.

Emigrant nechápe, proč neodmění ty, co zůstali

Na Portugalce v cizině však zatím pobídky příliš nepůsobí, upozornil El Mundo. „Myslím, že je dobré pokusit se získat zpět lidi, kteří emigrovali kvůli Trojce. Ale chybí vize,“ uvedl João Pedro Viana, jenž se usadil v Londýně. „Dokonce i se slevami jsou daně v Portugalsku velmi vysoké ve srovnání s daněmi ve zbytku Evropy,“ dodal.

Domů se nehrnou ani bratři Vasco a Diogo Medina de Sousa. „Portugalské platy nemohou konkurovat platům v severní Evropě,“ míní Vasco, který pracuje v Amsterodamu.

„Všichni se snažíme jednou vrátit domů, ale nemá smysl dělat to nyní, abychom žili v horších podmínkách,“ poznamenal Diogo, jenž působí v Madridu. „Tato iniciativa se mi jeví nespravedlivá. Nechápu, proč jsou odměňováni ti, co odešli a ignorováni ti, kteří zůstali a vydrželi to nejhorší,“ doplnil.