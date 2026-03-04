Portugalsko povolilo USA využívání základny na Azorech. Mělo však podmínky

„Tyto tři podmínky jsou v souladu s mezinárodním právem,“ zdůraznil Montenegro. Pravicový premiér po tomto oznámení odmítl odpovědět socialistické opozici na otázku, zda podporuje válku, kterou Spojené státy společně s Izraelem vedou proti Íránu. Dodal však, že není pochyb, že Portugalsko udržuje mnohem užší vztahy s USA než s Íránem.
Portugalské úřady podle AFP již dříve přiznaly, že Spojené státy zintenzivnily využívání základny Lajes na Azorech v týdnech předcházejících sobotnímu útoku na Írán. O záměru USA zaútočit na Írán však dopředu nevěděly.
Montenegro se rovněž odmítl vyjádřit k rozhodnutí španělské vlády Pedra Sáncheze, která neposkytla USA španělské vojenské základny k útokům na Írán. Americký prezident Donald Trump po rozhodnutí Španělska uvedl, že Spojené státy proto přeruší s touto zemí veškerý obchod.
K povolení využívat USA své základny se stavěla zprvu odmítavě také Velká Británie. Britský premiér Keir Starmer však nakonec Američanům umožnil použít britské základny k zákrokům proti íránským balistickým střelám a na útoky na vojenská skladiště, nikoli však na jiné cíle.
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu, když začala raketami a drony útočit v regionu také na země, které se náletů nezúčastnily, ale nacházejí se v nich americké základny.
Leteckou základnu Lajes na ostrově Terceira používají Portugalsko a Spojené státy společně od konce druhé světové války.