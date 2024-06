Už žádné dveře otevřené dokořán. Portugalsko zpřísňuje migrační politiku

Portugalská vláda oznámila akční plán, který zpřísní pravidla pro vstup migrantů. Naopak také slibuje zavedení systému takzvaných víz za solidaritu. Ta mají obdržet movití přistěhovalci, kteří chtějí získat povolení k pobytu za investice, pokud peníze vloží do cenově dostupného bydlení pro místní, do výstavby ubytování pro migranty v nouzi či do integračních projektů.