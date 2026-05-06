Podle médií všichni zadržení policisté sloužili na policejních stanicích v obou zmíněných lisabonských čtvrtí. Policie počty zadržených potvrdila a dodala, že provedla na 30 prohlídek včetně dvou stanic, kde podle vyšetřovatelů policisté činy páchali.
Podle agentury AFP v předchozích měsících bylo již zadrženo v této kauze dalších devět policistů. Podle vyšetřovatelů si policisté mučení a sexuální násilí vykonávané na svých obětech fotografovali a filmovali. Záběry pak sdíleli s dalšími policisty ve skupinách na sociální sítích.
Šéf portugalské policie Luís Carrilho ve středu uvedl, že policejní sbor uplatňuje politiku nulové tolerance při porušování zákona policisty. „Občané mohou mít nadále důvěru v policii,“ uvedl Carrilho, podle kterého Portugalsko patří k nejbezpečnějším zemím na světě.