Řvoucí lev je na světě. Ukradený Churchillův portrét našli v Itálii

Pachatelem krádeže je podle policie 43letý muž, který žil asi čtyři sta kilometrů západně od Ottawy. Ukradený portrét se ve chvíli, kdy ho policie vypátrala, nacházel v Janově. Podezřelého policie zatkla a obvinila, slavná fotografie se v příštích týdnech vrátí do jednoho ze salonků hotelu Fairmont Chateau Laurier v Ottawě, kde do té doby visel.

Slavný portrét pořídil fotograf Yousuf Karsh v roce 1941, kdy britský ministerský předseda promluvil v kanadském parlamentu. Krádež byla podle všeho pečlivě naplánovaná, a nebýt náhody, nikdo by si jí dodnes nevšiml. V srpnu roku 2022 si totiž jeden ze zaměstnanců hotelu všiml, že na jednom ze série Karshových portrétů, který dlouhá léta visel v hotelové lobby, není něco v pořádku. Rám na fotografii neodpovídal ostatním pěti dalším portrétům v místnosti.

Hotel se proto okamžitě obrátil na Jerryho Fieldera, který dohlíží na fotografovu pozůstalost, aby posoudil podpis na podezřelém výtisku. „Ten podpis vídám už třiačtyřicet let, takže mi stačila sekunda, abych poznal, že originál se někdo pokusil okopírovat,“ řekl Fielder deníku The Guardian. Originál snímku někdo vyměnil za padělek. Ottawská policie pak okamžitě zahájila zahájila vyšetřování.

Nestoudné!

„Jsme hluboce zarmouceni tímto nestoudným činem,“ uvedl později hotel Fairmont a dodal, že na sbírku patnácti Karshových prací, které získal od fotografa darem, je velmi hrdý. Šest z nich se nacházelo v salonku, Churchillův portrét zde visel čtyřiadvacet let. Fotograf měl totiž k hotelem dlouholeté pouto, v roce 1936 se zde konala jeho vůbec první výstava a Karsh zde se svou ženou téměř dvě desetiletí bydlel a do roku 1992 měl v šestém patře hotelu ateliér.

„Nemohu uvěřit, že někdo něco takového udělal. Portrét tam visel tak dlouho, že se stal součástí hotelu. Je to šokující a smutné,“ sdělil Fielder. Naposledy fotografii v hotelu viděl roku 2019 a ví, že tehdy ještě byla pravá. Podle něj byla akce, při které někdo sundal ze stěny originál a nahradil ho kopií, dobře naplánovaná. „Ať to vzal kdokoli, přál bych si, aby to vrátil, ale myslím, že to se nestane,“ řekl Fielder.

„Tato krádež byla samozřejmě velmi pečlivě naplánovaná. Nevím, jestli si to někdo, třeba nějaký superfanoušek, chtěl fotografii pověsit do obýváku. Portrét nejspíš ukradli kvůli jeho hodnotě,“ řekl Fielder.

Seberte mu doutník!

Yousuf Karsh pocházel z Arménie, odkud s rodinou uprchl před Turky organizovanou genocidou. Většinu života strávil v Kanadě, kde proslul mistrovstvím při tvorbě portrétů.

„U lidí, které fotografoval, dokázal na hony daleko rozpoznat patolízala nebo falešného člověka. A když jste byli s ním, hned jste věděli, kdo je kdo. A myslím, že díky němu mají lidé pocit, že mohou být sami sebou,“ svěřil se Jerry Fielder.

Z Arménie jen s oslem Yousuf Karsh (23. 12. 1908 – 13. 7. 2002), je jedním z nejoceňovanějších portrétních fotografů dvacátého století. Během své kariéry fotografoval mnoho slavných od Alberta Einsteina až po Martina Luthera Kinga. V roce 1921 Karshova rodina uprchla před arménskou genocidou do Sýrie s jediným skutečným majetkem, oslem. Karsh se vyučil portrétní fotografii v Bostonu, kde studoval staré mistry malíře a jejich přístup ke světlu a perspektivě. Zlom v jeho kariéře nastal poté, co se přestěhoval do Ottawy a začal fotografovat slavné. Průlomem byl portrét Winstona Churchilla, který se dostal na obálku časopisu Time.

Ke vzniku nesmrtelné momentky jednoho z největších Britů všech dob pomohla náhoda. Poté, co Karsh sledoval Churchillův „elektrizující“ projev v kanadském parlamentu v roce 1941, čekal v řečnickém sále na příležitost pořídit portrét britského válečného vůdce a snímek kanadského premiéra Mackenzieho Kinga.

Když však oba vstoupili do místnosti, kde se měli fotit, Churchill byl nevrlý. Karsh po letech vzpomínal: „Nesměle jsem předstoupil a řekl: ‚Pane, doufám, že se mi poštěstí vytvořit portrét hodný této historické události.‘ Podíval se na mě a zeptal se: ‚Proč mi to neřekli?‘“ Churchill si pak zapálil doutník, potáhl z něj a teprve pak se uvolil, že povolí jedinou fotografii.

„Vrátil jsem se k fotoaparátu a ujistil se, že je vše technicky v pořádku. Čekal jsem, ale on dál energicky žmoulal svůj doutník. Čekal jsem… Pak jsem k němu přistoupil a bez skrupulí, ale stále uctivě jsem řekl: ‚Promiňte, pane,‘ a vytrhl mu doutník z úst. Než jsem se vrátil k fotoaparátu, Churchill nasadil takovou grimasu, že by mě mohl v tu chvíli sežrat. Právě v tom okamžiku jsem zmáčkl spoušť,“ vzpomíná fotograf.

Portrét nazvaný Řvoucí lev se později proslavil jako symbol britského vzdoru za druhé světové války a v roce 2016 se objevil na britské pětilibrové bankovce. Podle odborníků je jeho hodnota nedocenitelná. Od devadesátých let, kdy Karshovy negativy získala Kanadská knihovna a archiv, totiž platí zákaz pořizovat jakékoli kopie jeho prací. „Reprodukce nepovolujeme, kopie nepovolujeme,“ uzavřel správce Karshovy pozůstalosti Jerry Fielder.