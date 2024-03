Jak pokrokáři zničili drogami město Portland. Je jako dystopický přízrak

Mysleli to dobře, ale dopadlo to jako obvykle, a tak v Oregonu po třech letech ruší volné užívání tvrdých drog. Ale mezitím si dokonale zničili nejdůležitější město Portland.

Počet obětí experimentu, jehož výsledek byl dopředu jasný všem kromě progresivistů, kteří ho s důvěrou v růžové zítřky prosadili, jde do tisíců. Podívejte se na čísla: v roce 2019 zabily drogy v Oregonu 280 lidí. Už v roce 2021 jich zemřelo 721, v roce 2022 jich bylo 926. Loňská data jsou spočítána zatím jen do června – dělá to 628 mrtvých, takže celoroční očekávání je prý 1 250 obětí. Takhle to píše tamní veřejnoprávní stanice Oregon Public Broadcasting.