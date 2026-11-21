Jonathan Rinderknecht, který má americké i francouzské občanství, se podle poroty provinil ničením majetku pomocí ohně a žhářstvím s dopadem na mezistátní obchod. Za každé provinění mu hrozí až 20 let vězení, napsala agentura Reuters.
Prokuratura vykreslila Rinderknechta jako frustrovaného samotáře s hlubokou záští vůči společnosti, zejména vůči bohatým, který svůj vztek ventiloval žhářstvím. Podle prokuratury založil malý požár, který byl sice rychle uhašen, ale o týden později se znovu rozhořel v ničivý požár. Škody na majetku způsobené tímto požárem se odhadují na 150 miliard dolarů (zhruba 3,3 bilionu Kč).
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Obhajoba nicméně trvala na tom, že Rinderknecht byl obviněn neprávem. Poukazovala mimo jiné na to, že první požár mohly způsobit novoroční ohňostroje.