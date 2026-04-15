Porážka Orbána mě netrápí, Magyar je dobrý člověk, prohlásil Trump

Autor: ,
  9:05
Americký prezident Donald Trump řekl, že ho volební porážka maďarského premiéra Viktora Orbána netrápí. Šéfa vítězné strany Tisza Pétera Magyara označil za dobrého člověka. Trump před hlasováním Orbánovi vyslovil svou plnou podporu.
Prezident Spojených států Donald Trump přivítal maďarského premiéra Viktora...

Prezident Spojených států Donald Trump přivítal maďarského premiéra Viktora Orbána v Bílém domě. (7. listopadu 2025) | foto: Evan VucciČTK

Maďarský premiér Viktor Orbán se v Budapešti v setkává s viceprezidentem USA J....
Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra...
Americký exprezident Donald Trump a maďarský premiér Viktor Orbán (11. července...
Prezident Spojených států Donald Trump přivítal maďarského premiéra Viktora...
44 fotografií

Orbán byl u moci nepřetržitě od roku 2010, v nedělních parlamentních volbách ale jeho strana Fidesz prohrála s opozičním pravostředovým a proevropským hnutím Tisza v čele s Magyarem, který bude pravděpodobně příštím premiérem. Tisza navíc získala dvoutřetinovou většinu, což jí umožní změnit ústavu.

Podle řady médií i analytiků Orbánovou volební prohrou ztratil Trump svého klíčového spojence v Evropě.

„Myslím, že ten nový (Magyar) to zvládne dobře – je to dobrý člověk,“ uvedl Trump podle agentury Reuters.

Trump před maďarskými volbami Orbána opakovaně podpořil. Na své síti Truth Social jej označil za „silného a mocného lídra, bojovníka, vítěze a svého přítele“. Den před volbami pak slíbil využít „plnou hospodářskou moc“ Spojených států, aby pomohl maďarské ekonomice.

Americký viceprezident J. D. Vance těsně před nedělními volbami přijel do Budapešti, kde podpořil Orbána a kritizoval Evropskou unii, která podle něj hanebně zasahovala do maďarských parlamentních voleb. Po Orbánově boku to na tiskové konferenci označil za jeden z nejhorších příkladů zahraničního vměšování do voleb.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

15. dubna 2026  9:10

Porážka Orbána mě netrápí, Magyar je dobrý člověk, prohlásil Trump

Prezident Spojených států Donald Trump přivítal maďarského premiéra Viktora...

Americký prezident Donald Trump řekl, že ho volební porážka maďarského premiéra Viktora Orbána netrápí. Šéfa vítězné strany Tisza Pétera Magyara označil za dobrého člověka. Trump před hlasováním...

15. dubna 2026  9:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.