Dodávky munice na Ukrajinu klesnou v příštím roce asi na milion kusů, řekl exporadce Pojar

  18:36
Dodávky munice na Ukrajinu v příštím roce budou v české muniční iniciativě klesat, dorazit by mohlo asi milion kusů, řekl bývalý Národní bezpečnostní poradce Tomáš Pojar ve streamu iniciativy Dárek pro Putina. Jde o munici, která je podle něj v iniciativě nyní nasmlouvaná. Letos podle Pojara Ukrajina dostala díky iniciativě 1,8 milionu kusů munice, celkem Ukrajina za dobu trvání iniciativy získala přes čtyři miliony kusů munice.
Poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. (7. 11. 2025)

Poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. (7. 11. 2025)

Iniciativa zajišťuje velkorážovou munici pro Ukrajinu čelící ruské vojenské invazi. Nastupující premiér Andrej Babiš (ANO) ji před volbami silně kritizoval, sliboval ji zrušit. Stejný postoj zastává koaliční SPD. Babiš minulý týden v Bruselu řekl, že se s iniciativou rád seznámí, dosavadní pokusy o získání informací podle něj nevyšly.

„Bude to tak, že postupně budou dodávky přes tento český mechanismus klesat, ale to stále znamená, že v příštím roce tam možná milion dorazí, protože to je milion, který je v zásadě už nasmlouvaný a který je na základě kontraktů, které nikdo nebude rušit,“ řekl ve čtvrtek k pokračování iniciativy Pojar.

Pomoc Ukrajině nejde jen tak zastavit. Tomáš Pojar o válce, Gaze i plánech

„Nedokážu si představit, že to bude úplně stejné, protože aby to fungovalo stejně jak do teď, tak se o to musíte aktivně snažit a vláda aktivně deklaruje, že se o to snažit nebude,“ řekl bývalý poradce. Munici ale podle něj mohou české firmy dodávat i napřímo, ČR už nemusí hrát takovou roli jako na začátku, dodal.

Pojar ve streamu také řekl, že je rád, že funkce bezpečnostního poradce bude zachována i s nástupem Babišovy vlády. Vláda v pondělí schválila, že se poradcem stane diplomat a dosavadní velvyslanec Česka ve Vietnamu Hynek Kmoníček.

„Jsem rád, že Hynek Kmoníček bude tím nástupcem, protože to znamená, že to bude zachování té funkce,“ řekl Pojar. Připomněl, že Kmoníček má zkušenosti jak se zahraniční politikou, tak i s bezpečnostní politikou.

Dárek pro Putina, ironicky odkazující na jméno ruského prezidenta Vladimira Putina, pod jehož vedením začala ruská agrese vůči Ukrajině, pořádá sbírky například na protitankové střely či drony.

Záruky pro Ukrajinu: armáda s 800 tisíci muži, vstup do EU i pomoc s obnovou

Celodenní vysílání věnované situaci na Ukrajině pořádá iniciativa opakovaně, i tyto akce spojuje se sbírkami na pomoc Ruskem napadené zemi. Ve čtvrtek byla součástí sbírka pro český Skautský institut, který provozuje komunitní centrum Svitlo. V 17:45 bylo pro centrum vybráno přes 900 000 korun, sbírka končí v 18:00.

Podle organizátorů vzniklo centrum Svitlo na jaře 2022 po ruském útoku s cílem vytvořit prostředí pro uprchlíky, kde získají pomoc například ve formě právní podpory nebo poradenství při hledáním škol či lékařů. Centrum poskytuje také jazykové kurzy, psychologickou pomoc, volnočasové aktivity pro děti nebo přípravu na přijímací zkoušky na školy.

