Autor: ,
  21:23
Zahraničněpolitický poradce francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a diplomat Emmanuel Bonne v úterý jednal v Moskvě s představiteli Kremlu. Podle zahraničních médií se setkal s poradcem ruského prezidenta Vladimira Putina Jurijem Ušakovem.
Francouzský prezident Emmanuel Macron (vlevo) a jeho diplomatický poradce...

Francouzský prezident Emmanuel Macron (vlevo) a jeho diplomatický poradce Emmanuel Bonne. (17. dubna 2025) | foto: Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin (vlevo) se svým poradcem Jurijem Ušakovem. (17....
Francouzský prezident Emmanuel Macron se v Paříži sešel se slovenským premiérem...
Ruský prezident Vladimir Putin na výroční tiskové konferenci. (19. listopadu...
Francouzský prezident Emmanuel Macron na zasedání Světového ekonomického fóra...
7 fotografií

Zdroj agentury Reuters uvedl, že Bonne, který jako Macronův poradce působí od roku 2019, zamířil do Moskvy s cílem navázat dialog mezi oběma stranami v klíčových tématech, zejména kolem Ukrajiny. Elysejský palác tuto informaci ani nepotvrdil, ani nevyvrátil.

„Jak řekl prezident včera (v úterý) ve svém vystoupení před novináři, jednání pokračují na technické úrovni, jsou zcela transparentní a konzultována s ukrajinským prezidentem (Volodymyrem) Zelenským a hlavními evropskými kolegy,“ doplnila kancelář francouzského prezidenta.

Informaci o setkání Bonna s Ušakovem potvrdily agentuře Reuters dva zdroje z diplomatického prostředí. Napsal o ní i francouzský týdeník L’Express, který připomněl, že Macron v úterý uvedl, že pokračují snahy na obnovení dialogu s Putinem. „Je důležité, aby Evropané obnovili své vlastní kanály pro diskusi,“ doplnil francouzský prezident.

„Velký bordel“. Macronovi utekl klíčový poradce, v průzkumech padá ke dnu

Při dalším kole rozhovorů v Abú Zabí jednali s ruskými představiteli také přímo zástupci Ukrajiny. Setkání, u kterého byli přítomni zástupci Spojených států označil šéf ukrajinské delegace Rustem Umerov za produktivní. Americká delegace uvedla, že ačkoliv se podařilo vyřešit řadu sporných otázek, zbývající body jsou nejobtížnější. Podle agentur bude třístranné jednání pokračovat i ve čtvrtek.

Podle Reuters evropské lídry rozhořčilo, že byli vyloučeni z mírových jednání vedených administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Server L’Express označil úterní rozhovory mezi zástupci Francie a Ruska za možnou snahu Paříže zůstat ve hře při jednáních o míru na Ukrajině.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Macronův poradce jednal s představitelem Kremlu Ušakovem, píšou média

Francouzský prezident Emmanuel Macron (vlevo) a jeho diplomatický poradce...

Zahraničněpolitický poradce francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a diplomat Emmanuel Bonne v úterý jednal v Moskvě s představiteli Kremlu. Podle zahraničních médií se setkal s poradcem ruského...

4. února 2026  21:23

