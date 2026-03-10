Ještě minulé pondělí, kdy se poprvé Hizballáh přidal k Íránu a po rok a půl trvajícím příměří znovu zaútočil na Izrael, se mohlo zdát, že půjde jen o symbolický útok. To proto, aby se chlebodárci a zbraňodárci v Teheránu moc nezlobili.
Omyl. Kdepak symbolický útok.
Můj osobní pocit po týdnu: je to nejhorší, co jsme na severu Izraele za poslední roky s Hizballáhem zažili. A děsí se i lidé v Libanonu.
A kdo přece jen nesouhlasil s umístěním raket na půdě svého domu nebo ve sklepě, s tím se vypořádali jinak.