Pandemie oslabila evropské populisty. Těžit ale mohou z hospodářské krize

Politologové považují za charakteristický prvek populismu jeho dualistické dělení společnosti na (zlé) zkorumpované elity, které přehlíží a zneužívají (dobrý) běžný lid. Populističtí politici slibují, že „obyčejným lidem“ vrátí právoplatnou, ukradenou moc a uchrání je před nespravedlivým jednáním elit.

Populistické tendence se běžně vyskytují v časech krize, kdy nespokojenost občanů s vládnoucím systémem dosahuje svého vrcholu. Dalo by se tedy očekávat, že koronavirová pandemie povede k jejich rozšíření, k překvapení výzkumníků však dochází spíše k opaku.



Podle průzkumu společnosti YouGov ve spolupráci s listem The Guardian mezi 26 000 lidmi v 25 zemích populistické tendence v Británii, Dánsku, Francii, Itálii, Německu, Polsku, Španělsku a Švédku někdy i výrazným způsobem poklesly. Například v Dánsku o 11 procentních bodů méně respondentů souhlasilo s tvrzením, že „moc několika zvláštních zájmových skupin brání naší zemi v pokroku“. V Německu byl zaznamenán pokles o devět procentních bodů, ve Francii o osm, v Itálii o šest a v Polsku o čtyři procentní body.

Podobně významný pokles zaznamenali výzkumníci ohledně podpory tvrzení, že „má země je rozdělena na běžné lidi a zkorumpované elity, které je zneužívají“. V Dánsku s tvrzením souhlasilo o 11 procentních bodů méně respondentů, v Německu o devět, v Itálii o sedm a ve Francii o pět méně.

V některých státech jsou přesto populistické tendence velmi rozšířené. Že je země rozdělena mezi běžný lid a zkorumpované elity, si ve Španělsku myslí 66 procent respondentů. Ve Francii je to 56 procent, ve Švédsku 34 procent a v Dánsku 18.

Populistické strany v mnoha zemích podle politologa Matthijse Rooduijna z Amsterdamské univerzity utrpěly porážku na poli popularity kvůli vlastnímu nekonzistentnímu postoji vůči koronavirovým omezením a obecně zvýšené podpoře vlád. Například v Německu je důvěra ve vládu na jedné z nejvyšších úrovní za posledních několik let.

„Existují důkazy o větší důvěře ve vědu, politiky a odborníky. Panuje dojem, že pouze oni nám mohou pomoci,“ vysvětluje Rooduijn snižující se identifikaci s populistickými myšlenkami. Koronavirus též odsunul stranou pro populisty typická témata jako je korupce, migrace, kulturní války a podobně.

Koronavirus je i příležitost

Nicméně, jakmile ve větší míře nastanou ekonomické potíže způsobené karanténními restrikcemi, populistické strany by se mohly dostat zpátky do hry. „Konspirační teorie jsou na vzestupu. V populacích dochází k výrazné polarizaci ohledně vládních opatření. To je příležitost pro populisty. Několik populistických radikálních krajně pravicových stran se už začalo v průzkumech veřejného mínění zotavovat,“ tvrdí Rooduijn.

Některým populistickým politikům už hospodářské problémy pomohly propad popularity daný přezíravým postojem ke koronavirové krizi zvrátit. Brazilský populistický prezident Jair Bolsonaro je momentálně oblíbený i u těch levicových voličů, kteří jej předtím nevolili, protože schválil záchranné balíčky.

Populistické strany ale zřejmě ztrácí přízeň voličů i z dlouhodobějších, vnitřních důvodů, které nejsou spojeny s koronavirovou krizí. Alternativa pro Německo (AfD) se ve východním Německu, ve své baště, v současnosti nachází až na třetím místě v průzkumech veřejného mínění. Podle politologů straně uškodila vnitřní rozštěpenost, zprávy o neonacistické historii některých členů nebo vražda prouprchlického starosty Waltera Lübckeho a útok na synagogu v Halle, které jsou připisovány její agresivní rétorice.

Podle komentátora listu Financial Times Gideona Rachmana naznačí to, zda populismus ustoupil liberalismu, výsledek amerických prezidentských voleb. Zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem před čtyřmi lety bylo považováno za vyvrcholení populistické vlny. Jeho porážka by mohla být naopak jejím koncem.