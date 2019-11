Popravu zpozdilo, zda vraha prodavače koblih poslali na smrt homofobové

Čekalo se totiž, až Nejvyšší soud Spojených států odmítne poslední tři odvolání. Jedno z nich odsouzencovi právníci podali kvůli možné zaujatosti porotců vůči obžalovanému coby homosexuálovi.



Porotci v lednu 1993 odsoudili Rhinese k smrti za vraždu Donnivana Schaeffera, zaměstnance obchodu s koblihami v Rapid City, spáchanou v březnu 1992. Ve stejném obchodu o pár týdnů dříve Rhines přestal pracovat. Dvaadvacetiletého Schaeffera našli svázaného a ubodaného uvnitř obchodu, ze kterého se ztratilo asi 3 000 dolarů (nyní kolem 70 000 Kč) v hotovosti a v šecích.

Rhinesovi právníci žádali Nejvyšší soud, aby prověřil, nakolik mohla porotce ovlivnit skutečnost, že věděli o Rhinesově sexuální orientaci, vůči které měli předsudky.

„Doživotí mezi muži by bylo splněné přání“

Žádost citovala jednoho z porotců, který hlasoval pro trest smrti namísto doživotí, a později připustil, že „věděli jsme, že je to homosexuál, a mysleli jsme si, že by neměl strávit zbytek života s jinými muži ve vězení“.

Jiný porotce tvrdil, že kdyby Rhinese odsoudili na doživotí, vlastně by mu splnili jeho přání, protože by ho poslali tam, kam se touží dostat. Třetí porotce tvrdil, že v porotě se prý hodně debatovalo o homosexualitě, a to s velikým znechucením.



Generální prokuratura naopak argumentovala, že porota neodsoudila Rhinese k smrti kvůli sexuální orientaci, ale poté, co si poslechla záznam jeho odpudivého doznání.

„Hrůzostrašný smích nad smrtelnými křečemi“

I někdejší detektiv a nynější starosta Rapid City Steve Allender podle agentury AP uvedl, že porota odsoudila Rhinese i kvůli „hrůzostrašnému smíchu“, se kterým přirovnal Schaefferovy smrtelné křeče k bezhlavému kuřeti.

Obhájci rovněž požadovali vyšetřit duševní stav jejich klienta a měli námitky proti smrtící injekci. Ale nejvyšší soud všechna tři odvolání zamítl.



Od roku 1976, kdy americký nejvyšší soud potvrdil ústavnost trestu smrti, uskutečnila Jižní Dakota pouze čtyři popravy, včetně jedné z loňského roku. Rhines byl v současné době jedním ze tří vězňů v cele smrti, připomněla agentura Reuters. Rhines je podle AFP 18. popraveným vězněm v USA od začátku roku.

