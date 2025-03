Poprava puškou po patnácti letech. Vrah se elektrického křesla i injekce bál

Ve Spojených státech provedli první popravu odsouzence na smrt zastřelením po 15 letech. Sedmašedesátiletý muž si podle svých právníků nepřál smrt v elektrickém křesle ani smrtící injekci. Informuje o tom agentura AP. Popravu puškami provedli tři dobrovolně přihlášení zaměstnanci věznice v americkém státě Jižní Karolína.

Ostraha věznice muže před popravou připoutala k židli. Přes hlavu měl nasazenou černou kuklu.

Nechtěl se „uvařit za živa“

Popravený Brad Sigmon zabil v roce 2001 baseballovou pálkou rodiče své bývalé přítelkyně v v jejich domě v okrese Greenville při nezdařeném pokusu o únos jejich dcery. Policii řekl, že dívku plánoval vzít na romantický víkend a pak zabít ji i sebe.

Sigmonovi právníci uvedli, že se rozhodl pro popravčí četu, protože elektrické křeslo by ho „uvařilo zaživa“. Nedůvěřoval ani smrtící injekci pentobarbitalu do žil, která by mu přivedla do plic příval tekutiny a krve, čímž by se utopil. Obával se, že by tak příliš dlouho trpěl.

Popravčí četa má ve Spojených státech i po celém světě dlouhou historii. Smrt v krupobití kulek se používala k potrestání vzpoury a dezerce v armádách, při výkonu spravedlnosti na americkém Divokém západě a jako nástroj teroru a politických represí v bývalém Sovětském svazu a v nacistickém Německu.