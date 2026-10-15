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Poprava se živě vysílat nebude, oznámil Trump. Obměkčila ho invalidita střelce

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  16:46aktualizováno  17:12
Americký prezident Donald Trump promluvil na pietním ceremoniálu u Pentagonu....

Americký prezident Donald Trump promluvil na pietním ceremoniálu u Pentagonu. Akce připomíná oběti teroristických útoků z 11. září 2001. (11. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Vojenský psychiatr major Nidal Malik Hasan na archivních snímcích po zadržení v
Americký ministr obrany Pete Hegseth pronáší projev o stavu amerických...
Vjezd do základny Fort Hood.
Major Nidal Malik Hasan, který na americké vojenské základně Fort Hood zastřelil 13 lidí, na archivním snímku z roku 2007
20 fotografií
Poprava někdejšího armádního psychiatra, který v roce 2009 zabil na vojenské základně v Texasu 13 lidí, nakonec nebude přenášena živě. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump.

Dodal, že vojenskou popravu, která bude provedena zastřelením popravčí četou, budou moci sledovat rodiny obětí. Armáda tento měsíc oznámila, že Hasana 3. prosince zastřelí popravčí četa na základně Fort Hood, kde sám svůj čin před 17 lety spáchal. Půjde o první vojenskou popravu ve Spojených státech za více než 65 let.

Nezúčastněte se. Arcibiskup armády USA vystoupil proti živému vysílání popravy

O tom, že se Pentagon chystá popravu streamovat, původně informoval ministr obrany Pete Hegseth.

Podle zdrojů zpravodajského webu CNN Trump tehdy nevěděl, že odsouzený je ochrnutý od pasu dolů a používá invalidní vozík, protože jej bezpečnostní složky při zákroku v roce 2009 postřelily do zad.

Představa, že by Pentagon živě vysílal popravu vozíčkáře, se podle zdroje CNN Trumpovi nelíbila.

„Nidal Malik Hasan, bývalý major americké armády, který se stal zrádcem, je velmi zlý a krutý člověk, jenž zabil 13 lidí, včetně těhotné vojačky, která zemřela spolu se svým nenarozeným synem, a velmi vážně zranil dalších 32 nevinných lidí,“ uvedl Trump.

Poprava v přímém přenosu. Střelce z Fort Hoodu zastřelí v USA před zraky veřejnosti

„Myslím si, že přímý přenos popravy, který by mohli sledovat všichni, mohl být silným odstrašujícím prostředkem pro celý svět, který by tak mohl být svědkem toho, jak Amerika zachází s teroristy a špínou, jako je Hasan; mnoho velmi dobrých lidí by však raději nechtělo sledovat, jak umírá, ať už prostřednictvím přímého přenosu, nebo jakýmkoli jiným vizuálním prostředkem,“ dodal.

Major a armádní psychiatr Hasan, muslim narozený v USA, útočil na základně americké armády v texaském Fort Hoodu. U soudu prohlásil, že jeho čin byl odvetou za nasazení amerických vojáků v Afghánistánu.

Palbu doprovázel výkřiky „Bůh je velký“ v arabštině. V roce 2013 byl Hasan, který je v důsledku tehdejšího zranění na dolní polovině těla ochrnutý a pohybuje se na vozíku, odsouzen k trestu smrti.

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Původní oznámení Pentagonu, že bude poprava přenášena živě, vyvolalo kritiku demokratů i řady Trumpových republikánů, kteří tvrdili, že by on-line přenos popravy mohl vést k radikalizaci. Viceprezident J.D. Vance na otázku, jak se veřejná poprava slučuje s jeho křesťanskou vírou, odpověděl, že odsouzený brutálně zavraždil mnoho nevinných lidí, ale zároveň dodal, že pokud se bude poprava vysílat živě, nebude ji sledovat.

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