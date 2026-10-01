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Poprava Christy Pikeové smrtící injekcí se nezdařila, žena je naživu

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  7:04
Christy Pikeová na snímku z roku 2004

Christy Pikeová na snímku z roku 2004 | foto: Reuters

Vůz záchranné služby vjíždí do areálu věznice pro odsouzenou Chris Pikeové,...
Chris Pikeová při soudním přelíčení v roce 1996.
Lidé přihlížejí v okolí věznice plánované popravě Chris Pikeové. (1. října 2026)
Portréty zavražděné Colleen Slemmerové před věznicí, kde měla být popravena...
7 fotografií
Poprava Christy Pikeové smrtící injekcí se nezdařila, žena je naživu, uvedl podle agentury AP úřad pro správu věznic ve státu Tennessee. K výkonu trestu správa věznice přistoupila poté, co Nejvyšší soud zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu dočasně zablokoval.

Zástupci médií, kteří byli pokusu o popravu přítomni v oddělené místnosti, uvedli, že jí byly do žil aplikovány dvě dávky pentobarbitalu. Právní zástupce ženy odsouzené k smrti za vraždu, kterou spáchala v roce 1995, sdělil, že Pikeová byla převezena do nemocnice.

O stavu vězenkyně nejsou žádné nové informace. Sanitka ji z věznice Riverbend v Nashvillu převezla do externího zdravotnického zařízení. „Byl dodržen každý krok zákonného a zavedeného protokolu popravy schváleného Úřadem generálního prokurátora,“ uvedl úřad v prohlášení. „Smrtící injekční roztok uvedený v protokolu byl dosud vždy účinný a protokol neumožňuje žádné další postupy nad rámec toho, co bylo dnes večer provedeno,“ píše se v prohlášení.

Podle Robin Maherové z Informačního centra o trestu smrti je to, co ve středu večer Pikeová prodělala, bezprecedentní. Dosud se podle ní nestalo, aby někdo po podání smrtící injekce zůstal naživu.

Původní termín popravy byl určen na středu ráno, federální odvolací soud ji ovšem hodinu před vykonáním zastavil. Generální prokurátor státu Tennessee se proti tomuto rozhodnutí odvolal k Nejvyššímu soudu USA, který následně rozhodl, že úřady popravu Pikeové vykonat mohou.

Umučila spolužačku, odnesla si kus lebky. Popravu ženy na poslední chvíli zarazili

Nyní 50letá Pikeová v lednu 1995 spolu se svým 17letým přítelem a další spolupachatelkou vylákala 19letou Colleen Slemmerovou, spolužačku z centra odborné přípravy v Knoxville, do zalesněné oblasti. Pikeová s přítelem Slemmerovou mučili a zabili, zatímco jejich další spolužačka hlídkovala. Krutý způsob vraždy, při níž pachatelé do hrudi oběti vyryli pentagram a odnesli si kus její lebky jako suvenýr, tehdy vzbudil značný mediální rozruch.

Právníci Pikeové ve 226stránkové petici žádali guvernéra státu Tennessee, aby zmírnil její trest na doživotí bez možnosti podmíněného propuštění. V žádosti dokumentovali její dětství, během něhož se stala obětí násilí, zanedbávání a sexuálního zneužívání. Pikeová byla znásilněna, když jí bylo 11 a 17 let, uvedli právníci. Rovněž zdůraznili její diagnózy bipolární a posttraumatické stresové poruchy. Guvernér Bill Lee žádost v pondělí zamítl.

Soudci federálního odvolacího soudu ve středu popravu dočasně zablokovali, přičemž uvedli, že chtějí prověřit, zda tvrzení Pikeové o sexuálním zneužívání a znásilnění v dětství byla náležitě zohledněna předtím, než byla odsouzena k smrti.

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