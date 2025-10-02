U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

  11:33
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj třídy Kilo ve Středozemním moři vlastně dělal?
Poprvé tu zprávu vypustil do oběhu telegramový kanál VČK-OGPU, zdroj šťavnatých drbů z Kremlu i nanejvýš důvěrných informací z ruských bezpečnostních kruhů.

Ponorka Novorossijsk podle jeho zdrojů měla vážné technické problémy, kvůli poškození palivového systému do jejího trupu unikalo palivo. Na palubě nebyly náhradní díly ani kvalifikovaní odborníci, takže posádka nebyla schopna závadu odstranit.

„Palivo nahromaděné v trupu představuje vysoce výbušný faktor. Posádce nezbývá nic jiného, než ho odčerpávat přímo do moře,“ konstatoval telegramový kanál.

Podle portálu France 24 se ponorka vzápětí vynořila nedaleko Gibraltaru, v oblasti údajně opakovaně přelétávalo americké vojenské letadlo. Ruské úřady ani státní média přítomnost své ponorky ve Středozemním moři nepotvrdily.

Novorossijsk je moderní dieselelektrická ponorka třídy Kilo. Ve službě je od roku 2014. Měří 74 metrů a posádku tvoří asi padesát lidí. Je vlajkovým plavidlem 4. samostatné brigády ponorek Černomořské flotily. Účastnila se řady cvičení, během manévrů Kavkaz-2016 odpálila střelu s plochou dráhou letu a o rok později provedla podvodní odpaly raket Kalibr-PL.

„Ponorky třídy Kilo nejsou příliš sofistikované. Byly navrženy tak, aby se vyráběly ve velkém množství, nikoli aby Rusům poskytly technologickou převahu. Rusko je hojně vyváželo, protože neobsahují žádné tajné technologie,“ uvedl pro France 24 expert na vojenské technologie Alexandre Vautravers z odborného magazínu Swiss Military Review.

Francouzský portál připomíná, že stejná ponorka se v roce 2022 pohybovala nedaleko Bretaně a letos v červenci byla znovu spatřena v Lamanšském průlivu, kde ji sledovalo britské námořnictvo. Otázkou zůstává, co nyní dělala v Gibraltarském průlivu.

Potopili nám další loď! Rusové prohrávají bitvu o Černé moře a zuří

Podle zdrojů VČK-OGPU tam byla na „bojové misi“, to ovšem nemusí nutně znamenat, že chtěla útočit na britské pozice na Gibraltaru. „Nejčastěji jde o mise zaměřené na shromažďování zpravodajských informací nebo nenápadný převoz personálu a vybavení,“ vysvětluje Vautravers.

Dlouholetou námořní přítomnost Ruska ve Středozemním moři v poslední době významně ochromila válka na Ukrajině a pád spřáteleného režimu Bašára Asada v Sýrii. Novorossijsk je pravděpodobně jednou z mála ruských ponorek, které ještě ve Středomoří působí. Zatím není jisté, jestli a jak se Rusům pošramocenou ponorku podaří zachránit – tedy pokud ke zmiňované havárii vůbec došlo.

Experti připomínají, že ruské ponorky mají špatnou údržbu a posádky nejsou pro podobné situace vycvičeny. Náhradních dílů a specialistů je navíc kvůli tažení na Ukrajině nedostatek. Rusko také nemá poblíž žádné základny a ponorka by musela být odtažena až do Petrohradu.

„Pokud si Rusko nebude schopno poradit samo, tak si vzhledem k současné atmosféře určitě neřekne o pomoc některé zemi NATO,“ říká pro France 24 odborník na námořní techniku Basil Germond z Lancaster University.

