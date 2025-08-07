Erupce Vesuvu je neodradila. Do Pompejí se lidé znovu vrátili, ukazují vykopávky

Autor: ,
  7:57
Nové archeologické vykopávky ukazují, že Pompeje byly po erupci Vesuvu v roce 79 n. l. znovu obydleny, napsala ve středu agentura AFP. Lidé, kteří si nemohli dovolit odejít, i noví příchozí zde žili v těžkých podmínkách bez infrastruktury. Erupce sopky zasypala město popelem a zalila lávou, část města se tak uchovala téměř netknutá.

V římském městě Pompeje, které se nacházelo na úpatí sopky Vesuv, žilo více než 20 tisíc lidí, než ho z velké části zničila erupce vulkánu. Někteří obyvatelé však po zničení města neměli prostředky na to začít znovu jinde, proto se rozhodli zůstat ve zdevastované oblasti. K nim se přidali další lidé bez domova, kteří sem přišli odjinud. V Pompejích hledali nejen nový domov, ale také doufali, že v sutinách města najdou cenné předměty.

Archeologové objevili nové důkazy, že se lidé po ničivé erupci Vesuvu do Pompejí vrátili a město bylo znovu provizorně obydleno. (7. srpna 2025)
Archeologové objevili nové důkazy, že se lidé po ničivé erupci Vesuvu do Pompejí vrátili a město bylo znovu provizorně obydleno. (7. srpna 2025)
Archeologové objevili nové důkazy, že se lidé po ničivé erupci Vesuvu do Pompejí vrátili a město bylo znovu provizorně obydleno. (7. srpna 2025)
Většina maleb, které můžete během návštěvy podzemí v Lascaux vidět, je stará přibližně devět let. Tehdy totiž mistři restaurátoři zdobili stropy falešné jeskyně jejich replikami.
17 fotografií

„Na základě archeologických poznatků lze soudit, že šlo o neformální obydlení, kde lidé žili v těžkých podmínkách bez infrastruktury a bez služeb, které byly typické pro římská města,“ stojí v tiskovém prohlášení archeologů. Podle nich tuto oblast lidé zcela opustili v pátém století.

Zkáza Pompejí po výbuchu sopky nastala později, než se tvrdilo, říkají vědci

Vyšší patra domů, které zůstaly stát i po katastrofě, se stala znovu obyvatelnými a přízemí se proměnila ve sklepy s pecemi a mlýny.

Pompeje po roce 79 byly podle vedoucího tamních vykopávek Gabriela Zuchtriegeho podobné dnešním chudinským obydlím v Brazílii, kterým se říká favely, píše AFP. Zároveň však trosky v té době stále připomínaly Pompeje, které existovaly před výbuchem Vesuvu.

Domněnky o znovuobydlení Pompejí se už v minulosti objevily, ale až do dneška je nikdo nebral moc vážně, píše AFP. Velkolepé zničení města v roce 79 bylo totiž podle Zuchtriegeho to hlavní, čím se lidé zaobírali.

VIDEO: Při vykopávkách v Pompejích objevili ohromující fresky trojské války

Pompeje, které jsou na seznamu UNESCO, se rozkládají asi na 22 hektarech, z čehož téměř třetina je dodnes zasypána nánosem usazenin. Patří k nejnavštěvovanějším archeologickým lokalitám na světě a v Itálii jsou po Koloseu v Římě druhou nejnavštěvovanější památkou.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: Pompeje, Vesuv, Itálie

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

Tak vypadá vila v Praze za čtvrt miliardy. Zbavuje se jí známý podnikatel

Realitní kancelář Svoboda & Williams inzeruje na svém webu vilu z roku 1906 na pražských Vinohradech. Historická nemovitost se zahradou, venkovním bazénem a vířivkou se prodává za 250 milionů korun....

„Dobrou noc, Ozzy.“ Desetitisíce lidí se v Birminghamu loučily s hudební legendou

V Birminghamu, rodném městě Ozzyho Osbourna, se konalo poslední rozloučení s touto legendou heavy metalu. Centrem britského města prošel smuteční průvod s rakví, portál iDNES.cz nabídl živý přenos....

Kamčatku postihlo zemětřesení o síle 8,8, patří mezi největší v historii

Jedno z deseti nejsilnějších zemětřesení měřené historie v noci zasáhlo oblast u pobřeží ruského poloostrova Kamčatka. Otřesy o síle 8,8 vyvolaly tsunami, jejíž výška na ruském Dálném východě dosáhla...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Prvních 72 hodin krize. Rakušan představuje příručku, jak přežít katastrofu

Přímý přenos

Co dělat, když vypadne elektřina, dojde voda nebo vás zasáhne živelní katastrofa nebo jiná krize? Jak přežít první tři dny bez pomoci státu? Na tyto otázky odpovídá nová příručka, kterou představuje...

7. srpna 2025,  aktualizováno  9:20

Náraz do stromu sešrotoval půlku auta, odletělo mu kolo. Řidič na místě zemřel

Musela to být obrovská rána, po které jedno kolo skončilo daleko od vraku a druhé se dostalo do míst, kde sedí spolujezdec. Jednapadesátiletý řidič osobního vozu narazil ve středu odpoledne do...

7. srpna 2025  9:05

Asistenti pedagoga nefungují, jak by měli, zjistila inspekce. Chyba je také u učitelů

Premium

Asistenti pedagoga dnes ve školách nemají jasně vymezenou roli. Učitelé se s nimi nestíhají radit ani plánovat. I když může být výuka s větším počtem dospělých pro žáky i kantory výrazným přínosem,...

7. srpna 2025

Zemřel průkopník latinskoamerické hudební scény Palmieri. Vystoupil i v Česku

Ve věku 88 let zemřel americký jazzový klavírista a skladatel Eddie Palmieri. Všeobecně byl uznáván jako průkopník latinskoamerické hudební scény. Získal mimo jiné deset cen Grammy.

7. srpna 2025  8:55

Možná už nebude chodit. Pejskař má po pádu větve v parku poraněnou páteř

Vážné zranění utrpěl mladý muž, na něhož v brněnském parku Lužánky spadla minulou středu těžká a poměrně mohutná větev. Neštěstí se stalo zrovna v momentě, kdy venčil psa. Kriminalisté čekají, až se...

7. srpna 2025  8:53

Turistka natočila v Jeseníkách unikátní záběry vlčat, dvě dokonce přišla blíž

Jedinečné video se podařilo v Jeseníkách natočit turistce, která zde nedávno byla na výletě. Narazila totiž na skupinku šesti vlčích mláďat, která si navíc z její přítomnosti zpočátku příliš starosti...

7. srpna 2025  8:40

Na Novojičínsku boural autobus, řidiče s podezřením na infarkt museli oživovat

Linkový autobus havaroval ve čtvrtek ráno na silnici mezi Tichou a Frenštátem pod Radhoštěm na Novojičínsku. Řidič zkolaboval, podle prvotních podezření dostal infarkt, a vyjel mimo silnici. Z pěti...

7. srpna 2025  7:56,  aktualizováno  8:26

Do boje o Prahu jdou liberálnější lídři. Experti řekli, kde strany šláply vedle

Sejde se ministryně obrany, pražský náměstek pro dopravu a Karel Havlíček... Do boje o hlavní město posílá většina politických stran své elity. V liberální metropoli se začátkem října pokusí získat...

7. srpna 2025  8:20

Ve Spojených státech začala platit nová cla, opatření se dotkne i Česka

Ve Spojených státech začala po půlnoci washingtonského času (6:00 SEČ) platit cla, která uvalila administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Dotknou se desítek obchodních partnerů. Trump si od opatření...

7. srpna 2025  6:19,  aktualizováno  8:07

Erupce Vesuvu je neodradila. Do Pompejí se lidé znovu vrátili, ukazují vykopávky

Nové archeologické vykopávky ukazují, že Pompeje byly po erupci Vesuvu v roce 79 n. l. znovu obydleny, napsala ve středu agentura AFP. Lidé, kteří si nemohli dovolit odejít, i noví příchozí zde žili...

7. srpna 2025  7:57

Chladný závěr měsíce odvrátil rekord, i tak byl červenec třetí nejteplejší v historii

Svět letos zažil třetí nejteplejší červenec v historii měření, byla to mírná úleva od rekordních teplot, uvedla ve čtvrtek unijní meteorologická služba Copernicus ve své pravidelné měsíční zprávě....

7. srpna 2025  7:25

Léto se vrací. Česko čeká o víkendu až tropických 33 stupňů

Po několika chladnějších a oblačných dnech se počasí konečně láme do letního režimu. Od čtvrtka začal na území Česka proudit teplý vzduch od jihozápadu, teploty tak začínají stoupat. Už ve čtvrtek...

7. srpna 2025  6:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.