Autor: iDNES.cz , ČTK

21:33

Do italských Pompejí se po osmi desítkách let vrátila mozaika s erotickým motivem z dob starověkého Říma, kterou během druhé světové války ukradl německý nacistický důstojník. Napsaly to dnes agentury AP a Reuters. Historické dílo vrátili Itálii dědicové německého civilisty, kterému ho voják daroval, když si uvědomili, o jaký artefakt se jedná.