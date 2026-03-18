Pomozte Ukrajině a Evropa zasáhne v Hormuzu, nabízí Trumpův oblíbenec Stubb

  10:34
Evropa by mohla pomoci Spojeným státům se zajištěním volné plavby v Hormuzském průlivu, pokud by USA více podpořily Ukrajinu v její obraně proti Rusku. Podle portálu Politico to navrhl finský prezident Alexander Stubb, který je známý pro své dobré vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Americký prezident Donald Trump a finský prezident Alexander Stubb se setkali v Oválné pracovně Bílého domu. (9. října 2025) | foto: AP

Trump v uplynulých dnech vyzval evropské spojence v NATO, aby se podíleli na zajištění plavby v Hormuzském průlivu, kterou Teherán fakticky zablokoval po zahájení americko-izraelského útoku na Írán koncem února. Evropští lídři ale výzvu z většiny odmítli.

„Myslím, že je to opravdu dobrý nápad,“ řekl během úterní diskuse v londýnském think-tanku Chatham House finský prezident Stubb s odkazem na možnou dohodu mezi USA a Evropou, kdy by Evropa vyslala síly na Blízký východ k zajištění Hormuzského průlivu a výměnou za to by Washington dodal Kyjevu veškerou pomoc, kterou Ruskem napadená země potřebuje.

Hormuz není vaše válka? Tak Ukrajina není naše. Obětí roztržky s USA může být Kyjev

Evropští činitelé včetně Stubba vyjadřují obavy, že čím déle bude válka proti Íránu pokračovat, tím větší dopad bude mít na schopnost Ukrajiny se bránit ruským invazním silám.

Rostoucí globální ceny energií a rozhodnutí Washingtonu uvolnit sankce na ruský ropný průmysl výrazně zvýší příjmy Moskvy z prodeje ruských fosilních paliv. Zároveň americké síly využívají stovky zachycovacích střel k sestřelování íránských střel a dronů, takže jich zbývá méně pro Ukrajinu, připomíná Politico.

„Nehorázná arogance spojenců.“ Nezažil jsem Trumpa tak naštvaného, řekl senátor

Stubb vyjádřil přesvědčení, že rozhovory o ukončení rusko-ukrajinské války se blíží k „okamžiku pravdy“, kdy by Kyjev mohl být donucen přijmout špatnou dohodu zahrnující postoupení území Rusku. Jednání by se podle něj mohla dokonce zcela zhroutit, v důsledku čehož by Evropa zůstala v pomoci Ukrajině sama bez Spojených států.

Pomozte Ukrajině a Evropa zasáhne v Hormuzu, nabízí Trumpův oblíbenec Stubb

Americký prezident Donald Trump a finský prezident Alexander Stubb se setkali v Oválné pracovně Bílého domu.

Evropa by mohla pomoci Spojeným státům se zajištěním volné plavby v Hormuzském průlivu, pokud by USA více podpořily Ukrajinu v její obraně proti Rusku. Podle portálu Politico to navrhl finský...

