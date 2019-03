VIDEO: Italové se střetli v pomerančové bitvě, připomíná svržení tyrana

Podle legendy se místní šlechtic, markýz Raineri de Biandrate, pokoušel znásilnit mlynářovu dceru Violettu v den její svatby. Chtěl uplatnit středověké právo první noci, ale pohořel. Dívka ho zabila a na balkoně všem vítězoslavně ukázala jeho hlavu.

Dav poddaných pak vypálil tyranův palác. Pomerančová bitva tak každoročně připomíná osvobození Ivrey ze spárů uchvatitele.

Druhá verze podle amerického deníku The New York Times mluví o hněvu vesničanů, který vyvolaly hrnce plné fazolí. Ty dala místní šlechta chudým, lidé to však považovali za ubohou charitu.

Ulicemi městečka během bitvy projíždějí vozy se zámeckou stráží, na kterou obyvatelé města, zvaní aranceri, házejí pomeranče. Letos se jich zúčastnilo zhruba osm tisíc.

Podle oficiálních stránek festivalu trvá bitva tři dny, tuny pomerančů tak ještě čeká jejich chvíle. Karneval, který začal už 6. ledna, také ve středu oficiálně skončí.