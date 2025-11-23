Čtyřiapadesátiletý Andre McKechnie se s žalobou obrátil na nejvyšší soud Victorie, v jejíchž 12 věznicích je pomazánka zakázaná. McKechnie žaluje ministerstvo spravedlnosti tohoto státu a agenturu, která spravuje věznice. Soud má o případu rozhodnout příští rok. Australan si odpykává doživotní trest za vraždu.
McKechnie požaduje, aby soud uznal, že žalovaní porušili chartu práv a povinností státu Victoria tím, že mu upřeli právo užívat si svou kulturu. Vedle toho podle něj porušili zákon o nápravných opatřeních tím, že mu „neposkytli dostatečné množství jídla potřebného k zachování jeho zdraví a pohody“. Také požaduje, aby soud přehodnotil zákaz pochoutky v souladu s platnými zákony.
Stát Victoria na jihovýchodě Austrálie zakázal ve svých vězeních pochutinu roce 2006. Tamní vězeňská služba uvedla, že pomazánka rušila práci psů vycvičených k vyhledávání omamných látek.
Podle agentury AP vězni rozmazávali potravinu na balíčky s drogami a doufali, že tím rozptýlí psy. Vegemite také obsahuje kvasnice, které Victoria ve věznicích zakázala kvůli jejich možnému využití k výrobě alkoholu.
Oblíbenou pomazánku má ve svých spížích až 80 procent australských domácností a ve svých věznicích ji zakázala pouze část australských států. Ve většině světa je však tato slaná, lepkavá potravina, která vzniká jako vedlejší produkt při výrobě piva, spíše nepopulární.