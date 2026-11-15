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Pod Gerlachem zemřel polský turista, spadl stometrovým srázem

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  15:02
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Polský turista nepřežil pád v masivu nejvyšší slovenské hory Gerlachovský štít ve Vysokých Tatrách. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS), která hlášení o neštěstí dostala v neděli ráno. Pětadvacetiletý Polák padal asi 100 metrů srázem zvaným Batizovská próba.

Turistu se na místě snažili oživit přítomní lidé. V oživování pak neúspěšně pokračovali přivolaní horští záchranáři a také lékař, které do oblasti dopravil vrtulník.

V Tatrách pohřešují dalšího českého turistu, našlo se jen jeho odstavené auto

Tragické nehody polských turistů v horách na Slovensku nejsou ojedinělé. Ve slovenských Vysokých Tatrách letos v červenci a v srpnu zahynulo dohromady osm lidí, všichni byli občany Polska. Právě polským turistům, kteří hojně navštěvují Slovensko, pomáhala HZS v tomto nejvyšším slovenském pohoří nejčastěji.

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