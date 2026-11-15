Turistu se na místě snažili oživit přítomní lidé. V oživování pak neúspěšně pokračovali přivolaní horští záchranáři a také lékař, které do oblasti dopravil vrtulník.
|
V Tatrách pohřešují dalšího českého turistu, našlo se jen jeho odstavené auto
Tragické nehody polských turistů v horách na Slovensku nejsou ojedinělé. Ve slovenských Vysokých Tatrách letos v červenci a v srpnu zahynulo dohromady osm lidí, všichni byli občany Polska. Právě polským turistům, kteří hojně navštěvují Slovensko, pomáhala HZS v tomto nejvyšším slovenském pohoří nejčastěji.