„Skandál, skandál!“ Polský poslanec vytáhl v Sejmu izraelskou vlajku se svastikou

  16:03
Poslanec polské krajně pravicové strany Konfederace Konrad Berkowicz v úterý v Sejmu, dolní komoře parlamentu, vytáhl vlajku se svastikou. Papírový prapor v izraelských barvách, na němž byl místo Davidovy hvězdy symbol využívaný nacisty, rozvinul při projevu, v němž ostře kritizoval Izrael.
foto: CTK / PAP / Rafal Guz ČTK

Berkowicz mluvil o současném konfliktu na Blízkém východě, který koncem února útoky na Írán zahájily Spojené státy a Izrael. Hovořil o vysokých cenách ropy, které pociťují i Poláci, i o tom, že Izrael používá fosforové bomby.

„Izrael před našima očima páchá genocidu s mimořádnou krutostí. Izrael je nová třetí říše a jeho vlajka by měla vypadat přesně takhle,“ řekl a vytáhl papírovou izraelskou vlajku, na které byla vyobrazena svastika. Učinil tak v Den obětí holokaustu, který je známý také jako Jom ha-šoa.

Během poslancova proslovu zákonodárci z jiných stran křičeli „Skandál, skandál“. Proti Berkowiczovi zasáhl předseda Sejmu Wlodzimierz Czarzasty, který mu řekl, že ukazovat svastiku v parlamentu není nijak ospravedlnitelné. Poslanec Slawomir Ćwik, člen jedné ze stran proevropské vládní koalice, Czarzastého vyzval, aby se kvůli Berkowiczovu chování obrátil na prokuraturu.

Nahrávku s Berkowiczovým projevem sdílel na sociální síti X šéf Konfederace Slawomir Mentzen. „Izrael je nová třetí říše,“ napsal.

V Polsku je zakázáno prezentovat nacistické či komunistické symboly s cílem propagace těchto totalitních režimů. Hrozí za to až tři roky vězení.

Incident i to, že nahrávku s ním sdílel Mentzen, odsoudil americký velvyslanec v Polsku Tom Rose, který byl v minulosti ředitelem izraelského anglickojazyčného listu The Jerusalem Post.

„Hanba, hanba, hanba vám!“ napsal na síti X. „Možná jste si všimli, že nás Židy už nelze tak snadno sekýrovat, že? Bráníme se ze všech sil a bez omluv – stojíme za svými přáteli a umíme bojovat a porážet naše nepřátele,“ uvedl také.

V prosinci 2023 Grzegorz Braun, další krajně pravicový poslanec, uhasil v Sejmu židovský svícen menora. Tímto případem se zabývá soud.

