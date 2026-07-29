Morawiecki oznámil vznik nové frakce, spor v polské PiS rozdělil voliče strany

Morawiecki a Kaczyński se neshodli ohledně stranické taktiky před parlamentními volbami, které budou v březnu příštího roku. Kaczyński prosazuje větší orientaci na krajně pravicová témata, Morawiecki naopak větší posun PiS do středu.
Expremiér a jeho příznivci založili vlastní skupinu Rozvoj Plus (Rozwój Plus) a odmítli ji rozpustit po ultimátu šéfa PiS, že ze strany budou vyloučeni. Ultimátum končilo ve čtvrtek. V pátek PiS uvedla, že ještě neukončila členství lidem, kteří nevyhověli požadavku stranického vedení.
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Morawiecki ve středu oznámil vznik nové parlamentní frakce Rozvoj Plus, ve které bude zasedat 39 poslanců a jeden senátor. Na stránkách Sejmu byl ve středu kolem 12:30 Morawiecki stále veden ve frakci PiS. Expremiér v prohlášení kritizoval vnitrostranické šarvátky. Vznik nové frakce a politické síly podle něj rozšíří pravicový opoziční tábor.
„Nemáme žádný úmysl spolupracovat s kýmkoliv, kdo podporuje tuto hroznou vládu, s jakýmkoliv podporovatelem Donalda Tuska,“ uvedl Morawiecki.
Spor mezi Morawieckým a šéfem PiS Jaroslawem Kaczyńským podle průzkumů rozdělil i voliče strany. Nemají na něj jednoznačný názor.
Podle 46 procent respondentů v průzkumu, který se uskutečnil v pátek a sobotu, by měl v čele strany zůstat Kaczyński. Ovšem 50 procent voličů strany se domnívá, že by se předsedou měl stát Morawiecki. Čtyři procenta respondentů neměla na věc názor.
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Podle jiného průzkumu společnosti IBRiS by nová Morawieckého strana dostala sedm procent hlasů. Preference PiS by klesly z 23 procent na začátku července na 17 procent v průzkumu z tohoto týdne.
Největší stranou zůstává Občanská koalice premiéra Donalda Tuska s 30 procenty preferencí. Dvěma krajně pravicovým stranám, Konfederaci a Konfederaci koruny polské, průzkum přisuzuje 12 a 11 procent. Do parlamentu by se dostala i Levice se sedmi procenty hlasů. Vláda, která vznikne po volbách, tak bude zřejmě koaliční.