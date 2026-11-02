Polská vláda obdržela v uplynulém týdnu několik upozornění od polské vojenské zpravodajské služby i tajných služeb západních spojenců. Podle nich by se v nadcházejících dnech mohly ruské ozbrojené skupiny pokusit o nelegální překročení státní hranice. Cílem má být vyvolání chaosu a provádění sabotážních činů na polském území, upozorňuje web polské televize tvpworld.com.
Polský premiér Donald Tusk už v polovině října varoval, že Rusko by se mohlo chystat k eskalaci svých hybridních útoků proti Polsku „ještě před Štědrým dnem“. Tusk prohlásil, že „zima bude extrémně obtížná“, jelikož Rusko stupňuje své hrozby vůči Západu, a dodal, že lze očekávat „určitou formu eskalace“.
Vrchní velitel polské policie Marek Boroń médiím v těchto dnech sdělil, že bezpečnostní opatření se týkají dvou severovýchodních regionů – Varmsko-mazurského a Podleského vojvodství.
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Do Polska vletěl z Kaliningradské oblasti ruský vojenský vrtulník
Do oblasti zamířily posily z celé země. Vedle policistů, vojáků a příslušníků pohraniční stráže operují na hranici také elitní policejní protiteroristické jednotky. Cílem rozmístění těchto sil je zajistit bezpečnost místních obyvatel, strategických objektů a kritické infrastruktury, píše polský web strefaobrony.pl.
Polská policie dostala rozkaz k uvedení oblastních ředitelství do stavu plné pohotovosti ode dneška do 8. listopadu. Veřejností původně kolovaly spekulace, zda zvýšená přítomnost ozbrojených složek nesouvisí s vnitropolitickým napětím kolem polského Ústavního soudu. Velitel Boroń i oficiální policejní kanály to však podle polské televize striktně popřeli s tím, že důvodem jsou čistě externí bezpečnostní hrozby a prevence proti hybridním útokům z východu.
Očekávané zimní sabotáže
Tento krok zapadá do širšího rámce hybridní války, kterou Rusko proti zemím NATO vede. Zahraniční analýzy, včetně zpráv z amerického Institutu pro studium války (ISW), již dříve varovaly, že by Rusko mohlo s příchodem zimy zintenzivnit diverzní činnost v Polsku. Mezi hlavní předpokládané cíle patří železniční sítě a logistické uzly, které Polsko využívá mimo jiné pro přepravu západní pomoci na Ukrajinu.
Další na ráně jsou energetická infrastruktura a telekomunikační zařízení. V nedávné minulosti polské služby například odhalily pokus o žhářský útok na pozemní stanici satelitní sítě Starlink.
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V Kaliningradské oblasti se zřítil ruský letoun Su-30, dopadl poblíž hřbitova
Kaliningradská oblast představuje pro Rusko klíčovou, silně militarizovanou předsunutou pozici v Baltském moři, vklíněnou mezi členské státy NATO.
Polsko na tuto dlouhodobou hrozbu reaguje systematicky – vedle aktuální bleskové operace již dříve vybudovalo na této hranici plot s elektronickým monitoringem a do konce roku 2026 plánuje kompletně zreorganizovat jednu ze svých brigád územní obrany na specializovaný útvar vyčleněný výhradně pro obranu kaliningradské hranice.
Polská vláda zdůrazňuje, že akce je preventivní a na samotné hranici zatím nebyly zaznamenány žádné otevřené incidenty ani střety.