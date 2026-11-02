Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Polsko zahájilo speciální bezpečnostní operaci u Kaliningradské oblasti

Autor:
  17:46
Polsko navýšilo počty jednotek u hranic s Běloruskem. Kvůli obavě z přítomnosti...

Polsko navýšilo počty jednotek u hranic s Běloruskem. Kvůli obavě z přítomnosti wagnerovců v sousedním státu ke hranici přesunulo dalších 2 000 vojáků. (12. srpna 2023) | foto: AP

Východní štít. Polsko na hranicích s Kaliningradskou oblastí a Běloruskem...
Východní štít. Polsko na hranicích s Kaliningradskou oblastí a Běloruskem...
Východní štít. Polsko na hranicích s Kaliningradskou oblastí a Běloruskem...
Takhle vypadala hranice mezi Polskem a ruskou Kaliningradskou oblastí v roce...
12 fotografií
Polsko zahájilo v pondělí bezpečnostní operaci podél svých hranic s ruskou Kaliningradskou exklávou. Polské úřady tak reagují na vážná varování domácích i spojeneckých zpravodajských služeb, které upozorňují na bezprostřední riziko diverzních akcí a sabotáží z ruské strany.

Polská vláda obdržela v uplynulém týdnu několik upozornění od polské vojenské zpravodajské služby i tajných služeb západních spojenců. Podle nich by se v nadcházejících dnech mohly ruské ozbrojené skupiny pokusit o nelegální překročení státní hranice. Cílem má být vyvolání chaosu a provádění sabotážních činů na polském území, upozorňuje web polské televize tvpworld.com.

Polský premiér Donald Tusk už v polovině října varoval, že Rusko by se mohlo chystat k eskalaci svých hybridních útoků proti Polsku „ještě před Štědrým dnem“. Tusk prohlásil, že „zima bude extrémně obtížná“, jelikož Rusko stupňuje své hrozby vůči Západu, a dodal, že lze očekávat „určitou formu eskalace“.

Vrchní velitel polské policie Marek Boroń médiím v těchto dnech sdělil, že bezpečnostní opatření se týkají dvou severovýchodních regionů – Varmsko-mazurského a Podleského vojvodství.

Do Polska vletěl z Kaliningradské oblasti ruský vojenský vrtulník

Do oblasti zamířily posily z celé země. Vedle policistů, vojáků a příslušníků pohraniční stráže operují na hranici také elitní policejní protiteroristické jednotky. Cílem rozmístění těchto sil je zajistit bezpečnost místních obyvatel, strategických objektů a kritické infrastruktury, píše polský web strefaobrony.pl.

Polská policie dostala rozkaz k uvedení oblastních ředitelství do stavu plné pohotovosti ode dneška do 8. listopadu. Veřejností původně kolovaly spekulace, zda zvýšená přítomnost ozbrojených složek nesouvisí s vnitropolitickým napětím kolem polského Ústavního soudu. Velitel Boroń i oficiální policejní kanály to však podle polské televize striktně popřeli s tím, že důvodem jsou čistě externí bezpečnostní hrozby a prevence proti hybridním útokům z východu.

Očekávané zimní sabotáže

Tento krok zapadá do širšího rámce hybridní války, kterou Rusko proti zemím NATO vede. Zahraniční analýzy, včetně zpráv z amerického Institutu pro studium války (ISW), již dříve varovaly, že by Rusko mohlo s příchodem zimy zintenzivnit diverzní činnost v Polsku. Mezi hlavní předpokládané cíle patří železniční sítě a logistické uzly, které Polsko využívá mimo jiné pro přepravu západní pomoci na Ukrajinu.

Další na ráně jsou energetická infrastruktura a telekomunikační zařízení. V nedávné minulosti polské služby například odhalily pokus o žhářský útok na pozemní stanici satelitní sítě Starlink.

V Kaliningradské oblasti se zřítil ruský letoun Su-30, dopadl poblíž hřbitova

Kaliningradská oblast představuje pro Rusko klíčovou, silně militarizovanou předsunutou pozici v Baltském moři, vklíněnou mezi členské státy NATO.

Polsko na tuto dlouhodobou hrozbu reaguje systematicky – vedle aktuální bleskové operace již dříve vybudovalo na této hranici plot s elektronickým monitoringem a do konce roku 2026 plánuje kompletně zreorganizovat jednu ze svých brigád územní obrany na specializovaný útvar vyčleněný výhradně pro obranu kaliningradské hranice.

Polská vláda zdůrazňuje, že akce je preventivní a na samotné hranici zatím nebyly zaznamenány žádné otevřené incidenty ani střety.

Vstoupit do diskuse (88 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...

OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě

Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání...

Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...

Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek

V Oleškách zavládl první den humanitárního příměří. Město na levém břehu Dněpru...

Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...

Tragická srážka rychlovlaků ve Španělsku: 68 mrtvých. Nehodu způsobila chyba dispečinku

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...

Srážka dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku si vyžádala 68 obětí a 107 hospitalizovaných zraněných, z nichž 18 je v kritickém stavu. K nehodě došlo na klíčové trati spojující hlavní...

Lidská kostra. Fotka zuboženého zajatce v německém lágru rozzuřila Ameriku

Americký voják Joe Demler po osvobození z německého zajateckého tábora Stalag...

Po třech měsících v nacistickém zajetí byl na pokraji smrti. Vyhublého amerického vojáka zachytil fotograf John Florea krátce po osvobození tábora pro válečné zajatce na západě Německa. Jeho snímek...

Ruský nálet na školu s pomocí zabil 24 lidí, Zelenskyj vyzval svět k tvrdé reakci

Záchranáři vyprošťují rodinu z trosek obytného domu zničeného ruským leteckým...

Pondělní ruské útoky zabily v obci Komyšuvacha v ukrajinské Záporožské oblasti 24 lidí. Ruská armáda útočila také na přístavní infrastrukturu v Oděské oblasti. Moskva tvrdí, že tam zasáhla sklad pro...

2. listopadu 2026  8:32,  aktualizováno  19:23

EET 2.0 se blíží. Jak se připravit a zjednodušit si podnikání

Komerční sdělení
ilustrační foto

Elektronická evidence tržeb se od ledna 2027 vrací. Podnikatelé by si měli včas ověřit, zda jejich současná pokladna, terminál nebo aplikace bude EET 2.0 podporovat. Pokud bude potřeba změna, může...

2. listopadu 2026  19:18,  aktualizováno  19:23

Volby do Kongresu budou férové, ujišťují experti. Systém zmaří pokusy o podvod

Pracovníci třídí korespondenční hlasovací lístky před volbami do Kongresu v...

Nedůvěra Američanů v regulérnost voleb v poslední době vzrostla, demokratický proces je ale v USA robustní a volby do Kongresu budou férové. Uvedli to profesor práv na Newyorské univerzitě Richard...

2. listopadu 2026  19:13

Začaly opravy na Hradčanské. V lednu se stanice pražského metra zcela uzavře

Stanice metra Hradčanská

Pražský dopravní podnik (DPP) začal s rekonstrukcí stanice metra Hradčanská na lince A. Zahájil takzvané přípravné práce, které provádí za provozu. Uzavřít by se stanice měla v sobotu 16. ledna,...

2. listopadu 2026  18:52

Půta se stal starostou Hrádku nad Nisou, na postu hejtmana skončí

O Senát usilující Martin Půta (SLK)

Liberecký hejtman a nový senátor Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj je po 14 letech znovu starostou příhraničního Hrádku nad Nisou na Liberecku. Na postu hejtmana chce do konce letošního roku...

2. listopadu 2026  17:35,  aktualizováno  18:39

Mladík spadl pod metro, když chtěl jet na spřáhle. Děsivou nehodu ukázali strážníci

Dvaadvacetiletý mladík s částečnou amputací nohy poté, co zkusil skočit mezi...

Tvrdou daň zaplatil mladý muž za to, že se chtěl svézt na spřáhle mezi vagóny pražského metra. v Poté, co v noci spadl pod soupravu, ta mu částečně amputovala nohu. Městská policie z hrůzné nehody...

2. listopadu 2026  18:19

Pomsta chromé kachny. Trump si může po prohře v midterms vylít zlost na Evropě

Premium
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři na jižním trávníku Bílého...

Stažení dalších vojáků, méně peněz i snaha donutit Ukrajinu k dohodě s Ruskem. Nejen toho se obávají diplomaté NATO v případě, že americký prezident Donald Trump prohraje úterní volby do Kongresu....

2. listopadu 2026

Polsko zahájilo speciální bezpečnostní operaci u Kaliningradské oblasti

Polsko navýšilo počty jednotek u hranic s Běloruskem. Kvůli obavě z přítomnosti...

Polsko zahájilo v pondělí bezpečnostní operaci podél svých hranic s ruskou Kaliningradskou exklávou. Polské úřady tak reagují na vážná varování domácích i spojeneckých zpravodajských služeb, které...

2. listopadu 2026  17:46

Babiš i Pavel jsou proti účasti ruských hokejistů. Do Česka nedostanou vízum

Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. (2. listopadu...

Premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel jsou proti účasti ruských hokejistů na mezinárodních akcích, dokud Rusko pokračuje v agresi vůči Ukrajině. „Pokud jednou bylo rozhodnuto o tom, že tam...

2. listopadu 2026  13:01,  aktualizováno  17:44

Vláda schválila armádní koncepci. Nezajistí plnění spojeneckých závazků, řekl Pavel

Vláda představila novou koncepci armády

Novou Koncepci výstavby armády do roku 2040 schválila vláda. Po jednání to řekl premiér Andrej Babiš. Podle prezidenta Petra Pavla nezajistí koncepce plnění spojeneckých závazků a připravenost na...

2. listopadu 2026  6:05,  aktualizováno  17:24

Studium v USA na střední škole: J-1 vs. F-1, ceny a průvodce | STUDYLINE

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Plánujete studium v USA na střední škole? Porovnejte pobyty J-1 a F-1, ceník, výběr školy i podmínky s odborníky ze STUDYLINE. Zjistěte více!

2. listopadu 2026  17:03

Fico vítá návrat Rusů do hokeje. Zlato bez jejich účasti nemá váhu, míní

Robert Fico (17. října 2025)

Slovenský premiér Robert Fico uvítal rozhodnutí arbitráže CAS, které umožňuje návrat ruských týmů do mezinárodního hokeje. Podle něj ztrácejí šampionáty sportovní hodnotu, pokud se jich nemohou...

2. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.