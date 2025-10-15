Nezná chutě a nikdy nebyla u lékaře. Polka prožila 30 let v izolaci, případ řeší policie

Polská prokuratura začala vyšetřovat případ ženy z města Świentochłowice na jihu země, kterou rodiče po skoro tři desetiletí nepouštěli z domu. Dvaačtyřicetiletá Polka dosud nikdy nebyla u lékaře nebo neochutnala kávu. Vyšetřování se týká psychického i fyzického týrání, uvedla prokurátorka Sabina Kuśmierská.
Polská prokuratura začala vyšetřovat případ ženy z města Świentochłowice na jihu země, kterou rodiče po skoro tři desetiletí nepouštěli z domu | foto: Aleksandra Salbert Binias

Žena, označovaná pouze křestním jménem Mirella, nezmizela, jak tvrdili její rodiče, ale celou dobu žila za zdmi. Je teprve čtyřicátnice, ale vypadá jako stařenka, napsal list Gazeta Wyborcza.

„Mirellin svět skončil v 15 letech, a to je obrovská propast vzhledem ke skutečnosti, že jí je nyní 42 let,“ uvedla skupina lidí při spuštění internetové sbírky na léčbu a rehabilitaci ženy po tak dlouhé izolaci.

Dům hrůzy plný exkrementů. Děti v něm žily zamčené čtyři roky

„Je nepředstavitelné prosedět tolik času v jednom pokoji,“ dodala iniciativa, podle které žena přišla skoro o 30 let života. Nyní proto potřebuje pomoct s integrací do každodenního života.

Mirella nikdy nebyla u lékaře, u zubaře či kadeřníka, nemá občanský průkaz, nevyšla si na procházku do města a ani na balkon. Stav jejích vlasů a zubů je kritický, uvedli členové iniciativy. Žena je podle nich navzdory izolaci velmi vstřícná, navazuje kontakty a je zvědavá na svět.

Většinu běžných potravin žena nikdy neokusila

Mirella neměla ani vlastní šaty, jen ty, které ji matka dala donosit. Musela se obejít i bez hygienických pomůcek či spodního prádla. Nemá však nikoho, kromě rodičů, kteří jsou nyní osmdesátníky, tvrdí iniciativa.

„Mirella se těší i z kávy, kterou nikdy dříve nepila. Nedokáže ani popsat, na co má chuť, protože si z dětství pamatuje jen chuť mléka v tubě, ale většinu věcí nikdy neokusila,“ vylíčila.

Němka držela od narození dceru v izolaci. Osud dívky změnila domovní prohlídka

Mirellin osud vyšel najevo poté, co sousedé přivolali policii k hádce v sousedství. Mirellini rodiče i ona sama sice hlídku ujišťovali, že se nic nestalo, ale jeden z policistů si povšiml, jak zbědovaně žena vypadá, a tak přivolal sanitku, která ji odvezla do nemocnice. Lékařům poté prozradila, že z domu nevyšla už desítky let.

Policie předala případ nejprve sociální péči. Ale poté, co vypukl rozruch v médiích, zahájily úřady vyšetřování, uvedl portál Wirtualna Polska.

„Je nepředstavitelné, že nikdo nezasáhl dříve. Problémová rodina žila ve své vlastní enklávě, za lhostejnosti okolí. Udivuje, že celou tu dobu nikdo po té ženě nepátral, nikdo se neptal, nikdo nechtěl zjistit pravdu. Samozřejmě je možné tuto ženu a její rodinu přivést zpět k životu, ale vyžaduje to obrovskou práci, protože pro ně se svět zastavil,“ řekla listu Gazeta Wyborcza psycholožka Katarzyna Popioleková.

