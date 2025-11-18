Rusofobie v Polsku vzkvétá, reaguje Kreml na obvinění ze sabotáže na železnici

15:47
  15:45
Kreml obvinil Polsko z rusofobie poté, co polští představitelé uvedli, že za sabotáží na železniční trati využívané mimo jiné k přepravě vojenské pomoci pro Ukrajinu jsou ukrajinští občané ve službách Ruska. Železniční trať mezi Varšavou a Lublinem o víkendu poškodil výbuch.

Válka na Ukrajině

„Rusko je obviňováno ze všech projevů hybridní a přímé války,“ řekl mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov. „Řekněme, že v Polsku se všichni v tomto ohledu snaží Evropu předběhnout. Rusofobie tam samozřejmě vzkvétá,“ uvedl také Peskov.

Poláci vyšetřují výbuch na železniční trati Varšava–Lublin v obci Mika, mluví o sabotáži. (17. listopadu 2025)
Železniční trať mezi Varšavou a Lublinem se stala terčem sabotáže. (17. listopadu 2025)
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (25. září 2025)
Železniční trať mezi Varšavou a Lublinem se stala terčem sabotáže. (17. listopadu 2025)
Trať mezi Varšavou a východopolským Lublinem a hranicí s Ukrajinou o víkendu poškodil výbuch.

Je to předválečný stav, hrozila katastrofa, říkají Poláci o sabotáži. Znají podezřelé

Podle premiéra Donalda Tuska šlo o sabotáž, kterou mají na svědomí dva ukrajinští občané pracující pro ruské tajné služby. Nikomu se nic nestalo. Polská prokuratura v pondělí zahájila vyšetřování sabotážních a teroristických činů proti železnici, spáchaných pro cizí rozvědky.

Polsko patří k zemím, které jednoznačně podporují Ukrajinu bránící se skoro tři a tři čtvrtě roku ruské agresi. Přes jeho území proudí západní vojenská pomoc pro napadenou zemi.

Mimořádně znepokojivé, hodnotí sabotáž v Polsku Fiala. Zprávy vyhodnocuje i policie

V posledních letech se nejen Polsko, ale i další evropské země potýkají se žhářskými útoky, sabotážemi a kybernetickými útoky, z nichž mnozí západní představitelé obviňují Rusko a jeho tajné služby.

