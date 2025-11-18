Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Rusko je obviňováno ze všech projevů hybridní a přímé války,“ řekl mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov. „Řekněme, že v Polsku se všichni v tomto ohledu snaží Evropu předběhnout. Rusofobie tam samozřejmě vzkvétá,“ uvedl také Peskov.
Trať mezi Varšavou a východopolským Lublinem a hranicí s Ukrajinou o víkendu poškodil výbuch.
Podle premiéra Donalda Tuska šlo o sabotáž, kterou mají na svědomí dva ukrajinští občané pracující pro ruské tajné služby. Nikomu se nic nestalo. Polská prokuratura v pondělí zahájila vyšetřování sabotážních a teroristických činů proti železnici, spáchaných pro cizí rozvědky.
Polsko patří k zemím, které jednoznačně podporují Ukrajinu bránící se skoro tři a tři čtvrtě roku ruské agresi. Přes jeho území proudí západní vojenská pomoc pro napadenou zemi.
V posledních letech se nejen Polsko, ale i další evropské země potýkají se žhářskými útoky, sabotážemi a kybernetickými útoky, z nichž mnozí západní představitelé obviňují Rusko a jeho tajné služby.