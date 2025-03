Polsko kouše ponížení od USA. Postaví půlmilionovou armádu, sní o atomovce

Když se dnes polští stratégové zamýšlejí nad další válkou s Ruskem, dřív nebo později se jejich pohledy upřou na takzvaný Suwalský koridor. Zde se nachází Achillova pata Evropy, pouhých pětašedesát kilometrů široké hrdlo dělící Bělorusko od ruské kaliningradské exklávy.

Poláci se bojí, že Rusové by řídce obydlenou krajinou prošli jako nůž máslem, ostatně před osmi lety si útok směrem k Baltu cvičili během společných manévrů s Bělorusy. NATO by pak odříznuté Pobaltí mohlo zásobovat jen po moři, Rusové by si ho podmanili za pár dní.