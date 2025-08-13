Čím dál víc Poláků si pořizuje zbraně. Zřejmě kvůli válce na Ukrajině

Autor: ,
  6:41
V Polsku roste od roku 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, zájem o vlastnictví zbraní. Tisíce lidí požádaly o příslušné povolení a stále více lidí vstupuje do sportovních střeleckých klubů nebo se stává sběrateli, což jsou nejsnadnější cesty k pořízení zbraní, upozornil polský list Dziennik Gazeta Prawna s odvoláním na policejní údaje.
Ilustrační foto

Ilustrační foto | foto: AP

Zatímco v roce 2020 policie vydala 10 200 povolení, o dva roky později se tento počet více než ztrojnásobil na 34 400 a loni vydala rekordních 43 400 povolení. V polských rukou je tak 367 tisíc zbrojních průkazů a kolem milionu kusů zbraní, napsal list.

Jakkoli zájem o zbraně vzrostl, Polsko v tomto ohledu zůstává v Evropě až na posledním místě. „Jsme nejvíce odzbrojeným národem v Evropě,“ řekl listu advokát a expert na zbrojní předpisy Krzysztof Kuczyński, kterému také patří střelecká škola v Gdaňsku.

Jako vyzbrojit celou Prahu. V Česku přibylo zbraní, je jich už přes milion

V Polsku podle dostupných údajů připadá 2,5 kusu zbraně na 100 obyvatel, zatímco evropský žebříček vede Finsko s 32,4 zbraně na stovku obyvatel, následované Rakouskem (30 kusů), Kyprem (29,1) a Maltou (28,3). Německo s 19,6 zbraně na 100 obyvatel skončilo na osmém místě, napsal list s odvoláním na Portal Strzelecki, sdružující fanoušky střelectví.

V Česku, které má zhruba čtvrtinu obyvatel oproti Polsku, počet registrovaných zbraní překročil milion v roce 2023, kdy majitelů zbrojních průkazů bylo téměř 317 000, vyplývá z údajů na webu policie.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Klaus: Válku s Putinem prodlužují ti, kteří chtějí vydělávat na zbrojení

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Čím dál víc Poláků si pořizuje zbraně. Zřejmě kvůli válce na Ukrajině

V Polsku roste od roku 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, zájem o vlastnictví zbraní. Tisíce lidí požádaly o příslušné povolení a stále více lidí vstupuje do sportovních střeleckých klubů nebo se...

13. srpna 2025  6:41

Incident v Jihočínském moři. Čína tvrdí, že u sporného území zahnala americkou loď

Čína tvrdí, že její lodě sledovaly a „zahnaly“ americký torpédoborec USS Higgins z vod u sporného útesu Scarborough v Jihočínském moři. Podle středečního prohlášení velitelství jižního okruhu čínské...

13. srpna 2025  6:29

Putin si telefonoval s Kimem, hovořili o válce na Ukrajině i vzájemných vztazích

Ruský prezident Vladimir Putin si v úterý telefonoval se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem a informoval ho o plánovaných jednáních, která tento týden povede s americkým prezidentem Donaldem...

13. srpna 2025  6:15

Požár na řeckém ostrově Zakynthos si vynutil evakuaci hotelů. Hoří i na Kefalonii

Evakuaci několika hotelů si vynutil lesní požár na řeckém ostrově Zakynthos. V úterý o tom informovala tamní média. Oheň se tam přiblížil k obydleným oblastem. Rozsáhlý oheň řádí i na dalším řeckém...

12. srpna 2025  19:04,  aktualizováno  13.8 6:09

Po přestavbě se znovu otevře nejvýše položená dálniční odpočívka v Česku

Ještě koncem letních prázdnin dostanou řidiči cestující po D1 mezi Prahou a Brnem milý dárek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opětovně uvede do provozu modernizované a rozšířené odpočívadlo u...

13. srpna 2025  5:52

Městské holubníky jsou drahý špás. Radnice ptáky raději vyhánějí jinak

Sítěmi přes dvůr se snaží v Brně odradit šedomodré opeřence od hnízdění. Městský holubník, který vyšel na 140 tisíc korun a má pomoci populaci regulovat, jich naopak zatím moc nepřilákal. Podle...

13. srpna 2025  5:36

Cigareta může stát víc než celá dovolená. Jak letoviska zpřísňují zákazy a pokuty

Premium

Nevhodné oblečení, chození naboso nebo sbírání mušlí a oblázků na pláži. Nejen za tyto „přestupky“ hrozí turistům v oblíbených dovolenkových městech tučné pokuty. Mnoho letovisek pro letošek...

13. srpna 2025

Majonézy nebo čokoládové dezerty. Biopotraviny po propadu rostou

Segment biopotravin nyní roste rychleji, než segment konvenčního jídla. Podle údajů agentury NIQ se zvýšila útrata za biopotraviny za 12 měsíců končících červnem o 6,5 procenta, přičemž objem...

13. srpna 2025

Z beznohého mariňáka udělali vzor sovětského člověka. Jeho fotka však vadila

Skoro to připomíná letce Meresjeva, který i s protézami místo nohou dál sestřeloval německé stíhačky. Jenže zatímco legendární geroj se dočkal opery a velkofilmu, na ostatní válečné invalidy se...

13. srpna 2025

Čínská invaze na Tchaj-wan začala. Zatím jen v seriálu, děsí však diváky na ostrově

Premium

Nejprve se do moře poblíž Tchaj-wanu zřítila čínská stíhačka. Pátrání po pilotech je pro Čínu vítanou záminkou k nenápadnému zavedení vojenské blokády ostrova. Reálné události? V tuto chvíli jen...

13. srpna 2025

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Sushi a veganská kuchyně táhnou Prahu. V regionech se nejčastěji vozí burgery

Premium

Rozvoz jídla se v Česku stal běžnou součástí každodenního života a má své výrazné místo v byznysu restaurací. Zatímco v Praze jsou zákazníci ochotni sáhnout po trendových specialitách, jako jsou...

13. srpna 2025

V Evropě nadále panují extrémní teploty. Požáry mají nejméně pět obětí

Velkou část Evropy sužují vedra a požáry. Během dneška v jejich důsledku zemřelo nejméně pět lidí. Požáry zasáhly zejména Španělsko, Portugalsko, Chorvatsko, Řecko, Albánii a Černou Horu. Teploty v...

12. srpna 2025  20:54,  aktualizováno  23:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.