Polsko zatklo podezřelého z pokusu o atentát na zbrojaře, hrozí mu doživotí

Západní země a Ukrajina dlouhodobě obviňují Rusko z náboru lidí, včetně Ukrajinců, k uskutečňování sabotáží a špionáže. Rusko tato obvinění opakovaně popírá. Ruské velvyslanectví v Polsku na žádost o vyjádření bezprostředně nereagovalo.
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Podezřelý, identifikovaný podle polských zákonů o ochraně soukromí pouze jako 63letý Serhij P., se ukrýval ve Varšavě, kde jej ABW dopadla.
„Vyšetřování odhalilo, že Serhij P. umístil pod auto používané potenciální obětí improvizované výbušné zařízení. Bombu chtěl odpálit na dálku za pomoci mobilu. Nálož ale nevybuchla kvůli selhání mechanismu,“ uvedla ABW v komuniké.
Podezřelý byl po zatčení, které umožnila spolupráce s ukrajinskými partnery, obviněn z pokusu o vraždu s použitím výbušnin a z nelegálního držení výbušnin. Soud jej vzal do vazby, napsala Rzeczpospolita.
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Nejde o první případ svého druhu. Polský premiér Donald Tusk tento měsíc oznámil, že polské bezpečnostní složky zadržely ruského občana naverbovaného ruskými zpravodajskými službami, který plánoval zabít ve Varšavě člověka nepohodlného režimu ruského prezidenta Vladimira Putina.
Tusk jméno předpokládané oběti nesdělil, ale polská rozhlasová stanice RMF FM tvrdí, že nájemný vrah z Donbasu, kterého zadržela varšavská policie a agenti kontrarozvědky, se chystal zabít ukrajinského influencera, baviče a rapera Alberta Vasiljeva, vystupujícího pod pseudonymy Slevin Dedyan či Kyivstoner. Ruská tajná služba jej totiž podezírá, že se chystal ze Slovenska přes Polsko a Bělorusko propašovat do okolí ruské metropole drony, které by napadly strategické objekty v Moskvě. Vasiljev to popírá.