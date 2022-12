Zatlučená okna a nákupy zásob. Polské Zakopané se chystá na hrůzy silvestra

Zakopané proslulo opileckými výstřelky během davového slavení Valentýna loni v únoru, ještě během covidové pandemie, kdy se situace vymkla z rukou. Každopádně místní nepodceňují prevenci s ohledem na chování davu tisíců lidí se zábavní pyrotechnikou a lahvemi alkoholu v rukou.

„Pro obyvatele Zakopaného je silvestr a Nový rok jedním z nejhorších období roku. Ulice jsou ucpané, chodníky jsou plné lidí, v obchodech stojí dlouhé fronty. Někteří si před svátky dělají nákupy dokonce na několik dní, aby v této době vyráželi ven jen pro základní zboží,“ napsal deník.

„Nákupy v této době jsou hrůza. Rychle a bez stání ve frontách je možné je vyřídit jedině hned po otevření obchodů. Od Vánoc do Nového roku do Zakopaného raději nejezdím, zásoby všeho potřebného jsem si udělal už dříve,“ řekl listu Tomasz z jedné z okolních vsí.

Před silvestrem se do metropole polských Tater přesouvají také kolony s policisty, kteří se budou snažit kontrolovat podnapilé davy. Před bary, restauracemi a hospodami, které se odhodlají otevřít, se skupiny vyhazovačů budou snažit uhlídat, aby se dovnitř dostali jen lidé s rezervací a aby před vchodem nepropukaly rvačky.

Zábava provládní televize

Kdysi v poslední noc roku gastronomická zařízení v Zakopaném pracovala naplno. Každý hotel, ubytovna a penzion organizovaly silvestrovskou zábavu. Pořádaly se vyhlášené plesy a bály. Ty vystřídala masová diskotéka, pořádaná provládní televizí TVP.

„Teď po takové zábavě není poptávka. Jedině luxusní hotely pořádají pro své hosty tance. Restaurace chystají večeře s živou hudbou místních horalů, ale není o to velký zájem,“ říká Agata Wojtowiczová z Tatranské hospodářské komory.

Na zábavu organizovanou TVP si stěžují také další obyvatelé Zakopaného, protože obrovská scéna je obvykle připravena již v polovině prosince a hned po vánočních svátcích začínají zkoušky před silvestrovským koncertem a ty mnohdy trvají do pozdní noci. Umělce je slyšet v okruhu několika kilometrů, a to i v národním parku.

„Nedá se to poslouchat. Od poledne do noci. Několikrát za sebou pořád totéž. Všechno duní, jako by se hudba nedala pouštět potichu. Chápu to na Silvestra, ale to, co se děje před tím, je přehnané. A když skončí koncert, začnou řádit hosté. Těžko se to dá vydržet, ty křiky, hádky a obrovská spousta smetí, a to až do bílého rána. Naše bydlení je oplocené, ale i tak je všude plno odpadků a rozbitých lahví,“ říká Anna bydlící poblíž místa, kde se silvestrovská zábava TVP odehrává.

Nízká kulturní úroveň

Místní úřady si zábavu pochvalují. Tvrdí, že je to propagace Zakopaného. Místní obyvatelé ale mají odlišné pocity. Hodně z nich soudí, že ta zábava není pro město ani laciná, ani prospěšná. „Zakopané přestalo být lázněmi. Stalo se místem vyhledávaným lidmi nízké kulturní úrovně,“ tvrdí Anna.

Silvestrovská zábava přitáhne hosty na několik hodin. Do Zakopaného přijedou speciálně vypravenými vlaky a hned po zábavě odjedou. Zanechají za sebou hory smetí. „To nejsou klienti, po kterých touží turistická destinace. Vytoužený host stráví v Tatrách několik dní,“ říká Agata Wojtowiczová z hospodářské komory.

Silvestr bývá také dobou, kdy ubytování podraží i o 30 a více procent. Podle rezervačních portálů je 80 procent kapacit na Silvestra obsazeno. „Silvestr je v sobotu, Nový rok v neděli, a tak hodně hostů má zájem jen o dvě noci,“ říkají hoteliéři. Silvestr je pro ně dobou větších výdělků, ale i většího rizika. Po návštěvě silvestrovských hostí bývají často nutné opravy.

Obyvatelé Zakopaného podle deníku se závistí hledí ke slovenským sousedům, protože na jižní straně Tater slaví silvestr úplně jinak.

„V Tatranské Lomnici se slaví spontánně. Potkáváme se – obyvatelé a naši hosté – v parku v centru města asi půl hodiny před půlnocí. O půlnoci si vyměňujeme přání, bývají ohňostroje a po hodině jdeme domů,“ vylíčil listu jeden z místních obyvatel, Peter.

„V Liptovském Mikuláši na náměstí pořádáme diskotéku. Kromě místních skupin tu bude diskžokej a ve stáncích okolo náměstí si bude možné koupit místní speciality,“ vysvětlila místní obyvatelka.