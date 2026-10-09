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V Polsku po útocích na školách zadrželi přes deset lidí, teenageři hrozili smrtí

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  12:23
Žák na střední škole v Ostrolence na severovýchodě Polska nožem zranil osm...

Žák na střední škole v Ostrolence na severovýchodě Polska nožem zranil osm lidí. (7. října 2026) | foto: Reuters

Na střední škole v Ostrolence na severovýchodě Polska ve středu jeden z žáků...
Žák na střední škole v Ostrolence na severovýchodě Polska nožem zranil osm...
Žák na střední škole v Ostrolence na severovýchodě Polska nožem zranil osm...
Žák na střední škole v Ostrolence na severovýchodě Polska nožem zranil osm...
10 fotografií
Polská policie zadržela přes deset lidí, kteří na internetu vyhrožovali, že někoho zabijí nebo zveřejnili fotografie nožů. Mezi zadrženými jsou hlavně dospívající chlapci. V polských školách platí zpřísněná bezpečnostní opatření, protože na dvou z nich v předchozích dnech mladíci zaútočili nožem. Jedna žena zemřela, více než deset dalších utrpělo zranění.

Středeční i čtvrteční útok se staly v Mazovském vojvodství. Jen v tomto regionu policie od té doby zadržela sedm osob. Je mezi nimi 13letý chlapec, který údajně ve třídní skupině na jedné z komunikačních platforem zveřejnil fotografii nože a vyhrožoval spolužákovi. Podle varšavské policie později vysvětloval, že to udělal z hlouposti.

V centru Varšavy policie zadržela 16letého žáka, který do školy přinesl motýlkový nůž. Ve Mszczonowě jihozápadně od Varšavy si ráno policisté přišli do školy pro 15letého chlapce, protože je podezřelý, že na sociálních sítích vyhrožoval jiným osobám, že je zabije. Policisté u něho našli blíže neurčený ostrý předmět.

Jinde v okolí Varšavy se policii sami přihlásili dva 15letí chlapci a přiznali, že jsou autory násilných videí, která zveřejnili v uzavřených skupinách na sociálních sítích, odkud se ale obsah rozšířil na volně dostupné platformy. Řekli, že šlo o žert.

Bývalý žák zabil v polské škole ženu. Měl kameru, svůj čin chtěl natáčet

Po středečním a čtvrtečním útoku se na sociálních sítích rozšířily spekulace, že šlo o součást internetové výzvy. Policie však v pátek informovala, že nic zatím nenasvědčuje tomu, že by taková výzva existovala. Nicméně zejména policisté zaměření na boj s kyberzločinem dál hledají na internetu informace, které by mohly svědčit o hrozbě dalšího útoku.

Policie vyzvala občany, aby zachovali klid, nešířili neověřené zprávy a používali jen důvěryhodné zdroje. Upozornila také, že pokud se někdo záměrně snaží vyvolat paniku, hrozí mu postih. Policejní hlídky zkontrolovaly přes deset tisíc škol.

Žák na škole v Polsku zaútočil nožem a zranil devět lidí. V batohu měl výbušninu

Ve středu 19letý student střední školy v Ostrolence nožem zranil pět spolužáků, dva učitele a dva další lidi. Zranění způsobil i sobě. Měl batoh s podomácku vyrobeným výbušným zařízením. Policie ho obvinila z pokusu o vraždu a dalších trestných činů.

Ve čtvrtek na základní škole nedaleko Wyszkowa, který je od Ostrolenky vzdálený jen několik desítek kilometrů, 15letý bývalý žák ostrým předmětem zranil školnici, učitelku a ředitele školy. Školnice zemřela. O jeho osudu rozhodne oddělení soudu, které má na starosti kriminalitu nezletilých. Za vraždu může být souzen jako dospělý, píše list Rzeczpospolita na svých internetových stránkách.

Slovenská policie posílila dohled u škol

Slovenská policie v reakci na nedávné tragické útoky ve škole na severu Slovenska a také v polských školách ohlásila na pátek posílení dohledu u školských zařízení. Opatřením chce podle policejního prezidia kromě jiného prověřit svou připravenost na zvládnutí podobných incidentů.

Útok nožem na základní škole ve slovenském Staškově z minulého týdne, ze kterého policie podezírá 13letého žáka, nepřežila učitelka a v nemocnici pak zraněním podlehla žákyně. Další učitelka byla zraněna těžce.

Policie zadržela matku žáka, který ubodal učitelku. Vyhrožovala ředitelce školy smrtí

„Zvýšená přítomnost policistů v okolí škol má zároveň preventivní charakter, záměrem je přispět k posílení pocitu bezpečí žáků, pedagogických a nepedagogických zaměstnanců, rodičů a dalších osob pohybujících se v okolí školských zařízení,“ uvedla slovenská policie.

Policejní inspekce na Slovensku v souvislosti s tragickým útokem ve Staškově prověřuje postup policistů. Policie ještě před útokem obdržela oznámení ohledně nevhodného chování chlapce. Podle médií v souvislosti s podobným tragickým incidentem na gymnáziu na východním Slovensku z loňského ledna jeden policista čelí obvinění kvůli tomu, že podcenil závažné informace o chování studenta předtím, než tento mladík zavraždil zástupkyni ředitele a spolužačku.

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