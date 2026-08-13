Polsko zadrželo Rusa naverbovaného Moskvou. Plánoval vraždu, tvrdí Tusk

„Té popravě se díky akci (polské kontrarozvědky) ABW a policie podařilo na poslední chvíli zabránit,“ uvedl Tusk podle serveru Wirtualna Polska (WP).
Bezpečnostní složky podezřelého podle něj zadržely minulý pátek, další podrobnosti k samotnému případu premiér nesdělil. Tusk doplnil, že není oprávněn sdělit jméno člověka, který měl být obětí.
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„Je to první taková situace, kdy se někdo na ruský rozkaz rozhodl zavraždit amerického občana na území jiné země NATO, konkrétně v Polsku, ve Varšavě,“ řekl předseda polské vlády a prohlásil, že Putinův režim se nejspíše bude snažit „eliminovat“ nepohodlné osoby na různých místech světa.
„Proto budou naše kroky v této věci mimořádně intenzivní, abychom zabránili dalším eventuálním pokusům,“ prohlásil Tusk.
Krátce po Tuskovi se podle WP k zatčení Rusa vyjádřil polský ministr pověřený koordinací zpravodajských služeb Tomasz Siemoniak, který zveřejnil obdobné informace jako šéf vlády. Obětí měl být podle něj americký občan ukrajinského původu. „Operace byla provedena ve spolupráci s americkými tajnými službami,“ uvedl ministr.