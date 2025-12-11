Dobrosz-Oraczová připomněla, že polští politici strany Právo a spravedlnost v minulosti tvrdě kritizovali Donalda Tuska za oteplení vztahů s Moskvou – krok, který tehdy odpovídal politice prezidenta Baracka Obamy. Ptala se proto, proč PiS nyní kritiku Spojených států za jejich současný přístup k Rusku a Ukrajině takřka nevyslovuje.
Senátora rovněž konfrontovala s otázkou, proč Polsko přes dobré vztahy s USA nebylo přizváno k jednáním o navrhovaném mírovém plánu. „To jsou vyjednávací karty,“ reagoval Skurkiewicz a dodal: „Mýlíte se ve dvou oblastech. Na jedné straně stojí koalice ochotných, na druhé bilaterální spolupráce.“
Podle portálu WP Wiadomości senátor v rozhovoru obhajoval narativy Donalda Trumpa a postupně stočil řeč i na Angelou Merkelovou. Novinářka ho upozornila, že ta již několik let kancléřkou není.
„Vypnu vám ten mikrofon“
Roztržka eskalovala, když Skurkiewicz novinářce řekl: „Nechovejte se, jako byste měla v hlavě oříšek místo mozku.“ Dobrosz-Oraczová následně uvedla, že senátor na její otázky neodpovídá a pouze se snaží přenést odpovědnost za kritizovaný mírový plán na Evropskou unii místo Spojených států. „Mějte slitování s inteligencí Poláků, oni jsou opravdu chytří,“ poznamenala.
Poté se rozčilený politik natáhl k jejímu klopovému mikrofonu. „Vypnu vám ten mikrofon,“ řekl. „Nedotýkejte se mě. To je zásah do mé osobní integrity,“ ohradila se novinářka. Skurkiewicz reagoval slovy: „Proboha, teď to přeháníte.“ Rozhovor tím skončil. Podle serveru Onet Wiadomości na ni při odchodu ještě zavolal: „Tak ahoj!“
Dobrosz-Oraczová po odvysílání reportáže uvedla, že byla šokovaná. „Za 25 let v Sejmu jsem nic podobného nezažila. Nikdy se nestalo, že by se politik pokusil vytrhnout mikrofon nebo mikroport,“ řekla TVP Info.
Portál WP Wiadomości následně kontaktoval senátora s dotazem, zda se plánuje omluvit. Odpověděl, že nikoliv, a ukončil hovor.