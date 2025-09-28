Grochowski v Polsku vlastní mimo jiné síť třiadvaceti hotelů Arche a se svou ženou Lenou se angažuje i v sociálních otázkách. Už léta například pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny. A teď se se svým programem Arche Generace pustili do boje s klesající porodností.
Pokud novopečení rodiče přinesou potvrzení, že si v některém z nich pronajali pokoj, spolu s rodným listem dítěte, dostanou odměnu. Tou má být zdarma uspořádaná oslava křtin tohoto potomka. Ještě zajímavější pobídku pak dostali lidé, kteří si od Grochowského koupí dům.
Za každé dítě, které se páru během pěti let od nákupu nemovitosti narodí, dostanou 10 tisíc zlotých (57 tisíc korun). „Rodiče prvního dítěte narozeného v rámci tohoto programu také dostanou kočárek a speciální uvítací balíček,“ řekl magnát, podle něhož do jeho portfolia patří i rekonstruované kostely, kde se mohou konat křty, či parky, kde zase za každé nově narozené dítě zasadí strom.
Polský podnikatel označuje klesající porodnost v zemi za „jednu z největších výzev naší doby“. „Podniky by se měly více angažovat v sociálních otázkách, včetně podpory zvrácení negativního demografického trendu v naší zemi. V roce 2026 dá Polsko téměř pět procent svého HDP na obranu, což by nominálně mohlo znamenat více než 200 miliard zlotých. Ale na co je to dobré, pokud nás demografický vývoj vyhubí?“ ptá se v rozhovoru pro portál Money.pl.
Polsko má nyní zhruba 37 milionů obyvatel, přičemž Grochowského skupina Arche s odkazem na OSN varovala, že do roku 2100 by se populace mohla zmenšit na zhruba 14 milionů. Průměrná žena v Polsku má dnes 1,1 dítěte.
Předcházející konzervativní vláda strany Právo a spravedlnost (PiS) pod vlivem tradičně silné katolické církve v Polsku zakázala prakticky všechny potraty, což vedlo k úmrtím několika těhotných žen, jimž lékaři nesměli nebo nechtěli pomoci, a vyhnalo do ulic desetitisíce Polek a Poláků. Protesty tehdy pomáhala organizovat iniciativa Strajk kobiet (Stávka žen).
Ačkoliv se zmírnění protipotratové politiky stalo jedním z témat, se kterými následně vyhrála volby prozápadní Občanská platforma nynějšího premiéra Donalda Tuska, drakonické zákazy dodnes platí.