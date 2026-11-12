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„Útočili cizinci a policie nikde.“ Polský kanál bezostyšně lhal o střelbě v Krakově

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  19:00
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Pietní akce na hlavním náměstí v Krakově. (8. listopadu 2026)

Pietní akce na hlavním náměstí v Krakově. (8. listopadu 2026) | foto: AP

Policisté zajišťují stopy a prohledávají okolí na místě činu den po střelbě v...
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Policisté zajišťují stopy a prohledávají okolí na místě činu den po střelbě v...
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Polská prokuratura ve čtvrtek oznámila, že zahájila vyšetřování opoziční televize Telewizja Republika kvůli tvrzením, které stanice odvysílala ohledně nedávné střelby v Krakově na jihu země. Stanice je podezřelá z šíření nepravdivých informací, které podkopávají důvěru v policii, a také z veřejného urážení skupiny osob na základě jejich národnosti, informovala polská média.

Šéfredaktor televize Tomasz Sakiewicz během živého vstupu z místa činu tvrdil, že na místě nejsou žádní policisté, protože „pravděpodobně všechny zálohy byly odeslány do Varšavy“.

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Ve skutečnosti jeden z policistů stál v té chvíli za Sakiewiczem - byl v civilu, v černé bundě, ale na levém rukávu měl policejní znak. Tvrzení o pozdní reakci také dementovala polská policie: „První hlídka zahájila akci již 23 vteřin po oznámení (o střelbě).“

Sakiewicz rovněž tvrdil, že podle jeho informací střelbu spáchali cizinci. „Je to obrovská tragédie, a ví se, že se toho zúčastnili nějací cizinci,“ prohlásil ve vysílání podle listu Gazeta Wyborcza.

Minulou sobotu v centru Krakova mladý Polák, 24letý Michal Oksiński, zastřelil šest lidí, 15 dalších včetně dvou zasahujících policistů zranil. Také on utrpěl během přestřelky s policisty zranění, kterým v pondělí v nemocnici podlehl. Ještě před teroristickým útokem v Krakově v bytě své rodiny ve městě Ostrowiec Świetokrzyski zastřelil své rodiče a sestru, uvedla dříve prokuratura.

Polský mediální regulátor v pondělí oznámil, že požádá stanici o vysvětlení a záznam vysílání. Následně posoudí, zda zpravodajství stanice nebylo v rozporu se zákonem. Stížnost v této věci již dříve podala náměstkyně ministra kultury Marta Cienkowská.

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Sakiewicz kritiku odmítl a označil stížnosti za součást „bezprecedentní kampaně proti TV Republika a mně osobně“.

„Svoboda projevu neznamená, že člověk může bezmyšlenkovitě říkat cokoli, co ho napadne, aniž by musel čelit jakýmkoli následkům. Za svá slova je třeba nést odpovědnost - obzvláště tehdy, jsou-li pronesena veřejně, před miliony diváků,“ napsal na sociální síti X ministr spravedlnosti a generální prokurátor Waldemar Žurek. „Svoboda projevu nikomu nezaručuje imunitu před právními následky,“ dodal.

9. listopadu 2026
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