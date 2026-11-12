Šéfredaktor televize Tomasz Sakiewicz během živého vstupu z místa činu tvrdil, že na místě nejsou žádní policisté, protože „pravděpodobně všechny zálohy byly odeslány do Varšavy“.
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Ve skutečnosti jeden z policistů stál v té chvíli za Sakiewiczem - byl v civilu, v černé bundě, ale na levém rukávu měl policejní znak. Tvrzení o pozdní reakci také dementovala polská policie: „První hlídka zahájila akci již 23 vteřin po oznámení (o střelbě).“
Sakiewicz rovněž tvrdil, že podle jeho informací střelbu spáchali cizinci. „Je to obrovská tragédie, a ví se, že se toho zúčastnili nějací cizinci,“ prohlásil ve vysílání podle listu Gazeta Wyborcza.
Minulou sobotu v centru Krakova mladý Polák, 24letý Michal Oksiński, zastřelil šest lidí, 15 dalších včetně dvou zasahujících policistů zranil. Také on utrpěl během přestřelky s policisty zranění, kterým v pondělí v nemocnici podlehl. Ještě před teroristickým útokem v Krakově v bytě své rodiny ve městě Ostrowiec Świetokrzyski zastřelil své rodiče a sestru, uvedla dříve prokuratura.
Polský mediální regulátor v pondělí oznámil, že požádá stanici o vysvětlení a záznam vysílání. Následně posoudí, zda zpravodajství stanice nebylo v rozporu se zákonem. Stížnost v této věci již dříve podala náměstkyně ministra kultury Marta Cienkowská.
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Sakiewicz kritiku odmítl a označil stížnosti za součást „bezprecedentní kampaně proti TV Republika a mně osobně“.
„Svoboda projevu neznamená, že člověk může bezmyšlenkovitě říkat cokoli, co ho napadne, aniž by musel čelit jakýmkoli následkům. Za svá slova je třeba nést odpovědnost - obzvláště tehdy, jsou-li pronesena veřejně, před miliony diváků,“ napsal na sociální síti X ministr spravedlnosti a generální prokurátor Waldemar Žurek. „Svoboda projevu nikomu nezaručuje imunitu před právními následky,“ dodal.
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9. listopadu 2026