Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Instalatérovi připisují sérii vražd žen, může jít o největší případ v historii Polska

Autor: ,
  10:12
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: - / DPphoto / ProfimediaProfimedia.cz

Polská policie vyšetřuje třiačtyřicetiletého muže, jehož podezírá z vraždy šesti starších žen a z loupeže, která vedla k smrti další seniorky. Podezřelý obvinění popírá a s vyšetřovateli nespolupracuje. Ti prověřují ještě nevysvětlená úmrtí a seznam obětí by mohl být delší.

Vyšetřovatelé se domnívají, že si muž, profesí instalatér, získával důvěru starších osaměle žijících žen coby řemeslník. Dostal se tak do jejich bytů, kde je okradl a zardousil. Prověřují také další úmrtí mezi staršími lidmi.

Podle webu Onet by mohlo jít o nejzávažnější kriminální případ v polských dějinách.

Ukrajinec zaútočil v polském opatství. Zabil kněze a čtyři lidi zranil

Fotografie nalezené v telefonu podezřelého naznačují, že seznam obětí může být delší. Vyšetřovatelé našli v telefonu podezřelého na 75 tisíc fotografií, včetně snímků předmětů, které dosud nespojili se známými oběťmi.

Policie muže, o kterém polská média píší jako o MIchalu P., zadržela loni v únoru ve Varšavě těsně po jedné z vražd.

Jeho oběť krátce před útokem hovořila s bankovním úředníkem, hovor ale neskončil a v telefonu bylo slyšet, jak muž ženu škrtí. Vrah si později uvědomil, že je telefon stále aktivní a pokusil se uprchnout, ale u bytu oběti ho zatkla policie, kterou přivolal úředník.

Polskem otřásl brutální sexuální útok. Sípající ženu zachránil svědek v parku

Podezřelý, který je ve vazbě, se podle webu Onet potýká se závislostí na hazardních hrách a drogách. Letos mu úřady sdělily obvinění z vraždy šesti žen a loupeže, která vedla ke smrti sedmé ženy.

Případ se ale zatím nedostal k soudu, protože vyšetřovatelé prověřují další případy úmrtí starších lidí. Při některých útocích zřejmě pomáhali dva ukrajinští občané Taras H. a Ihor H., kteří jsou také ve vazbě.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

Přes 150 ran nožem. Soud řeší případ brutální vraždy na ubytovně

Krajský soud v Brně se dnes začal zabývat případem pokusu o vraždu a případem...

Krajský soud v Brně se dnes začal zabývat případy loňské vraždy a pokusu o vraždu v Jevišovicích na Znojemsku. Třiatřicetiletá Lucie Hrdová podle obžaloby na ubytovně zasadila poškozenému 158 bodných...

6. října 2026  8:41,  aktualizováno  11:09

Česká televize se příští rok nezúčastní pěvecké soutěže Eurovize

Finská dvojice Linda Lampenius a Pete Parkkonen při finále Eurovision Song...

Česká televize oznámila, že se příští rok nezúčastní mezinárodní soutěže Eurovision Song Contest. Uvedla to na svém profilu na síti X. Důvodem jsou organizační nároky a aktuální úpravy rozpočtu, jak...

6. října 2026  10:33,  aktualizováno  11:08

Volby 2026 v Brně: kdo kandiduje na primátora a do Senátu

Voliči v Brně rozhodnou ve volbách 9. a 10. října 2026 o obsazení 55 míst brněnského zastupitelstva.

Brňané v komunálních volbách 9. a 10. října 2026 rozhodnou o obsazení 55 křesel v Zastupitelstvu města Brna a 561 mandátech na 29 radnicích. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) po dvou volebních...

6. října 2026  11:07

Syn Rogera Waterse v Praze připomene nejslavnější desky Pink Floyd

Harry Waters

Koncertní projekt Legacy – A Pink Floyd Show, na nějž dohlíží Roger Waters a muzikantsky vede jeho syn Harry, přiveze 8. června příští rok do pražského O2 universa program sestavený ze skladeb alb...

6. října 2026  11:02

Konflikt řidiče s teenagery na koloběžce řeší kriminalisté z vražd. Hledají svědky

Místo, kde se odehrála část konfliktu

Pražská policie hledá svědky konfliktu, který se odehrál ve čtvrtek 1. října v Běchovicích. Do konfliktu se zapojil řidič osobního auta a teenager, který na koloběžce vezl dívku.

6. října 2026  10:59

Evropská unie směřuje k úpadku, řekl Okamura. Na akci SPD vystoupí i Zeman

Přímý přenos
Miloš Zeman na demonstraci proti sjezdu sudetských Němců v Brně. (24. května...

Bývalý prezident a ještě předtím premiér Miloš Zeman se v úterý vrátí do Poslanecké sněmovny. Vystoupí jako jeden z hlavních řečníků na semináři nazvaném „Klíčové pilíře české státnosti: Hrdinství a...

6. října 2026  5:41,  aktualizováno  10:47

OBRAZEM: Přibyl svolal kvůli mravním deliktům kající pouť. Přilákala stovky lidí

Kající pouť do Hájku u Prahy. Den po svátku sv. Františka, světce pokoje a...

Pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl svolal v pondělí kající pouť pražské arcidiecéze. Na cestě z Hostivice u Prahy do františkánského kláštera v Hájku u Červeného Újezdu se setkalo...

6. října 2026  10:46

Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky pro podezření ze špionáže

August Hanning (2. října 2015)

Německá policie ráno zadržela bývalého šéfa rozvědky BND Augusta Hanninga pro podezření ze špionáže. Kromě Hanninga zadržela také jeho bývalého spolupracovníka Manfreda D.

6. října 2026  10:22,  aktualizováno  10:41

Exnáměstek ministra kultury Šašek míří do vedení Českého rozhlasu

Michal Šašek na snímku z roku 2025

Bývalý politický náměstek na ministerstvu kultury za ODS Michal Šašek získal významné postavení ve veřejnoprávním rozhlase. Od 15. října převezme řízení regionálních studií Český rozhlas Plzeň a...

6. října 2026  10:41

Aťsi Írán zničí Los Angeles nebo San Diego, řekl Trump. Pobouřil i republikány

Americký prezident Donald Trump během předvolebního shromáždění v Pinnacle Bank...

Americký prezident Donald Trump v pondělí večer vyvolal ostrou kritiku nejen ze strany demokratických lídrů. Na předvolebním shromáždění v Nebrasce řekl, že Írán může „zničit“ města jako San Diego...

6. října 2026  10:40

Muž na kanoi našel v Sečské přehradě tělo muže. Totožnost zatím policisté neznají

ilustrační snímek

Na hladině Sečské přehrady se v pátek večer nalezlo tělo muže, jehož totožnost zatím není známá. Kriminalisté nařídili pitvu.

6. října 2026  10:36

Instalatérovi připisují sérii vražd žen, může jít o největší případ v historii Polska

ilustrační snímek

Polská policie vyšetřuje třiačtyřicetiletého muže, jehož podezírá z vraždy šesti starších žen a z loupeže, která vedla k smrti další seniorky. Podezřelý obvinění popírá a s vyšetřovateli...

6. října 2026  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.