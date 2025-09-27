Polsko se obrací na sever. Uhlí nahrazuje větrem a míří k energetické soběstačnosti

Polsko má oproti Česku jednu geografickou a strategickou výhodu – jeho území omývá Baltské moře. Až nyní ale objevuje veškerý jeho potenciál. Ambiciózní projekt větrných elektráren v Baltu má zajistit čistou energii pro 1,5 milionu domácností. Už v červnu Polsko vyrábělo více energie z obnovitelných zdrojů než z uhlí.
Pohled na větrnou elektrárnu Batlic Power u města Leda (12. září 2025)

foto: Reuters

Polský premiér Donald Tusk na návštěvě stavby projektu Baltic Power (12. září 2025)
Polský premiér Donald Tusk na návštěvě stavby projektu Baltic Power (12. září...
Pohled na větrnou elektrárnu Batlic Power u města Leda (12. září 2025)
Loď pro instalování větrné turbíny na mořské hladině u německého Borkumu.
I díky tomu se těžiště Polska svým způsobem vzdaluje ze střední Evropy dál na sever, kde převažuje výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Dříve silně průmyslová země nyní obrací směr a do roku 2049 se hodlá od uhlí zcela oprostit, mimo jiné také proto, aby vyhověla požadavkům EU.

K tomu má také sloužit ambiciózní projekt se jménem Baltic Power, tedy Síla nebo Energie Baltu, který by měl být uveden do provozu už v příštím roce. Severnímu sousedovi se však už v červnu povedlo vyrábět více elektrické energie z obnovitelných zdrojů než z uhlí.

Polsko postaví v Baltu 180 větrných turbín, výkon budou mít jako Temelín

„Vidíme zrychlující se vývoj nových trendů v polské energetice. Objem instalované kapacity větrné energie se v Polsku za posledních pět let zdvojnásobil,“ řekl portálu iDNES.cz expert na energetiku střední a východní Evropy Martin Jirušek z brněnské Masarykovy univerzity.

Podle něj se Polsku už teď podařilo dosáhnout významného milníku, který spojujeme spíše se severní Evropu, i díky tomu, že obnovitelné zdroje představují lákavý investiční potenciál. „Ty nárůsty jsou výrazné i proto, z jakého základu Polsko vycházelo, tj. ještě nedávno přes 80 procent elektřiny z uhlí,“ dodává Jirušek.

Polsko už dříve také zvýšilo kapacitu svého jediného terminálu pro přepravu zkapalněného zemního plynu (LNG) ve Svinoústí na 8,3 miliardy kubických metrů ročně a plánuje otevřít také druhý terminál s kapacitou dalších 6,1 miliardy kubických metrů v Gdaňsku v roce 2028.

Náklady přesáhnou 140 miliard dolarů

Objem vyrobené elektrické energie z uhlí v Polsku stále násobně překračuje množství elektřiny, které z něj získá Česká republika. I proto je rozsah dotčených Poláků, kteří jsou zaměstnaní v uhelném průmyslu, mnohem vyšší než v Česku.

Jirušek ale zdůrazňuje, že Polsko už před válkou na Ukrajině vnímalo svou energetickou situaci optikou bezpečnosti. „Je to domácí zdroj, který je vnímán jako záruka bezpečných dodávek energie. V tomto mají obnovitelné zdroje částečně výhodu, že mohou být do jisté míry vnímány podobně, byť s výhradou, že suroviny na výrobu potřebných technologií musejí být do Evropy dováženy,“ řekl portálu iDNES.cz Jirušek.

Polsko se rozhodlo, že výstavbu projektu Baltic Power rozloží do 15 let. Náklady na tento rozsáhlý a v Polsku výjimečný projekt mají přesáhnout 140 miliard dolarů (3,3 bilionu korun).

„Výstavba samotných obnovitelných zdrojů má však výhodu, že cena za jednotku je nízká. Jistě, je třeba jich postavit mnoho, ale flexibilita výstavby a škálovatelnost umožňuje náklady rozložit v delším časovém horizontu,“ podotýká Jirušek.

Závod o čas na severním pobřeží. Polsko si klestí nové cesty pro plyn

Nabízí se rovněž otázka, jak by se podpora obnovitelných zdrojů proměnila se změnou vlády v Polsku, a to i s ohledem na dlouhodobý horizont výstavby.

„PiS (nyní opoziční strana Právo a spravedlnost, pozn. red.) neotočí vývoj o 180 stupňů. Podpora pro obnovitelné zdroje se může snížit, ale k dekarbonizaci polská energetika směřuje nevyhnutelně. Otázka bezpečnostního vnímání dodávek a distancování se od Ruska a jeho surovin se zcela jistě nezmění,“ míní Jirušek.

Rotterdam 2.0?

Největším evropským námořním přístavem je ten v nizozemském Rotterdamu. Polská Gdyně mu však svým významem čím dál více šlape na paty. A to hlavně kvůli válce na Ukrajině a využívání tamního přístavu pro potřeby NATO. Baltské moře se tak stává stále významnější oblastí.

„Baltské moře a celé severní pobřeží byly dříve považovány za periferii,“ řekla Katarzyna Gruszecká-Spychalová, místopředsedkyně představenstva přístavu. „Hrozba ze strany Ruska vše změnila.“

Projekt Balt Power bude mít instalovaný výkon 1 200 MW, což představuje více než polovinu kapacity jaderné elektrárny Temelín a současně přes 10 procent aktuální instalované kapacity větrné energetiky v Polsku.

Umístění projektu Baltic Power nedaleko města Leba a přístav Gdyně

Umístění projektu Baltic Power nedaleko města Leba a přístav Gdyně (oranžově)

