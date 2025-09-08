Ve východním Polsku našli v poli trosky neznámého létajícího objektu

Server onet.pl o objektu píše jako o dronu. Jeho trosky ležely na vypáleném místě v kukuřičném poli u obce Polatycze nedaleko hraničního přechodu v Terespolu. Podle všeho šlo o bezpilotní letoun s motorem a vrtulemi. Místní policie oznámila, že se nikomu nic nestalo a informace o případu předala prokuratuře.
V noci ze soboty na neděli během masivního ruského útoku na Ukrajinu jedna z ukrajinských skupin sledujících pohyb ruských dronů upozornila, že jeden z nich opustil Volyňskou oblast na západě země a míří směrem na polské město Zamość, píše také onet. Během ruského útoku proti Ukrajině v Polsku odstartovaly stíhačky, aby chránily vzdušný prostor této země.
Polsko se ho snaží co nejbedlivěji střežit po incidentu z podzimu 2022, kdy ukrajinská střela nedopatřením zasáhla ves na východě Polska a usmrtila dva lidi.
V sobotu se ve východním Polsku zřítil dron využívaný patrně pašeráky, řekl mluvčí ministerstva obrany.
Cizí objekty polský vzdušný prostor narušily dvakrát také během rozsáhlého ruského útoku na Ukrajinu v noci ze 2. na 3. září, podle náčelníka polského generálního štábu Wieslawa Kukuly ale Polsku nehrozilo žádné nebezpečí. V noci z 19. na 20. srpna na poli v západní části Lublinského vojvodství explodovala ruská verze íránského bojového dronu šáhed.
Server Rzeczpospolita uvádí, že bezpilotní letoun pravděpodobně nenesl bojovou hlavici, ale malou nálož. Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tehdy mluvil o tom, že jde o ruskou provokaci ve chvíli, kdy se jedná o míru na Ukrajině.
Vojenské drony se po začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 zřítily také už v Rumunsku a pobaltských státech.