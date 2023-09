Modleme se za vlast, vyzývají faráře před volbami polští konzervativci

Zástupci Suverénního Polska podle listu Gazeta Wyborcza farářům napsali, že sami nejsou schopni ubránit „nejdůležitější křesťanské hodnoty, mezi nimi úctu k lidskému životu od početí do přirozené smrti“. Proto prosí duchovní, aby je společně s věřícími podpořili společnými modlitbami.

Iniciátorkou dopisu je poslankyně Maria Kurowská, ale podepsaný je pod ním například i ministr spravedlnosti a polský generální prokurátor Zbigniew Ziobro. Tento politik patří k „jestřábům“ současné polské vlády, v níž je jeho strana se silnějším Právem a spravedlností. Je autorem kontroverzních justičních reforem, kvůli nimž vede už několik let spory s Polskem Evropská komise. Vyslovoval se pro zostření už beztak přísných předpisů týkajících se potratů.

Kurowská řekla, že Polsko čelí tolika hrozbám, že je třeba se za něj hodně modlit. „Jako Suverénní Polsko se domníváme, že by nebylo dobré předat Polsko do rukou našich protikandidátů. Polsko by nebylo suverénní,“ domnívá se poslankyně za silně euroskeptickou stranu. Připustila, že uznává, že Polsko je světským státem, ale dodala, že „Pán Bůh má též v naší vlasti co říci“.

Polská biskupská konference před několika dny vydala volební příručku pro katolíky, v níž vyjmenovala, čím se mají řídit při svém rozhodování. Podle vedení polské katolické církve, které má dlouhodobě dobré vztahy s vládnoucími stranami, mají katolíci podpořit kandidáty, kteří jsou pro ochranu života od okamžiku početí do smrti nebo pro rodinu založenou výlučně na manželství ženy a muže.

Doporučení biskupské konference vyvolalo kvůli vměšování církve do politiky kritiku nejen světských publicistů, ale i některých duchovních. Portál televize TVN24 citoval dominikána Pawla Gužyńského, podle kterého příručka způsobuje zmatek.

„Jestliže mám například stranu, která hlásá, že bude chránit život, a zároveň podporuje push-backy ..., pak na základě čeho vyřešit toto dilema?“ řekl s odkazem na postup polské vlády v migrační krizi na polsko-běloruské hranici, kde podle ochránců lidských práv polští pohraničníci zatlačovali migranty přes hranici zpět do Běloruska.