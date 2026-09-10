Očekávají se velká zpoždění vlaků, ta však podle odborů představují menší zlo než oběti na životech.
Ve středu si srážka rychlíku s nákladním vozem na přejezdu v centrální části Polska vyžádala jednoho mrtvého a tři těžce raněné, včetně strojvůdce. Řidič kamionu podle vyšetřovatelů vjel na přejezd, přestože mu to zakazovala světelná signalizace. Řidič se hájil, že jej oslepilo slunce. Viníkovi nehody hrozí až osm let vězení.
„Tato nehoda nebyla žádným překvapením vzhledem k tomu, že podle statistik se nehody na přejezdech stávají každý druhý den. Tentokrát byly překročeny všechny meze. Je nezbytné zpřísnit tresty pro řidiče, aby si uvědomili, že se za jistých okolností stávají vrahy lidí cestujících po železnici,“ řekl novinářům šéf odborů Leszek Mientek podle serveru Wirtualna Polska.
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V Polsku se srazil rychlík s kamionem. Jedna cestující zemřela, mnoho zraněných
„Již velmi dlouho upozorňujeme na problém bezpečnosti železniční dopravy v Polsku (...) Oceňujeme obrovské investice státu, který vkládá miliardy do infrastruktury, nových vozidel i nádraží. Bohužel je však příliš mnoho nehod na kolejích,“ dodal.
Před týdnem se srazil rychlík s kamionem na přejezdu v Gdaňsku. Řidič kamionu podle policie vjel na koleje, přestože se závory začaly zrovna spouštět a kamion mezi nimi uvázl. Nehoda si vyžádala čtyři zraněné, připomněl portál.
Vláda již přislíbila zpřísnit tresty za porušení zákazu vjet na kolej. Komentátor motoristické publikace Auto Świat ale upozornil, že se tak docela nedávno už stalo, avšak nijak to nepomohlo – pokuta za ignorování spuštěných závor či červeného světla na přejezdu stoupla z 300 na 2000 zlotých (z asi 1680 na 11 230 Kč) a hrozí nejen řidičům, ale i cyklistům a pěším. V případě opakovaného přestupku hrozí zdvojnásobení postihu.
Zkušenosti podle komentátora ukazují, že ustavičné zvyšování trestů nezlepšuje bezpečnost. Snadnější je ale změnit předpis, než začít dlouhodobější a mnohem dražší zlepšování bezpečnosti na železničních přejezdech, ačkoliv právě jen to může něco změnit, dodal.