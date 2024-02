Železné koště se dalo do práce. Tusk bezohledně vymetá dědictví PiS

Když vám dojdou argumenty, vytáhněte padesátá léta nebo Hitlera, zní základní pravidlo politických debat. A Jaroslaw Kaczynski mává nacisty čím dál častěji – naposledy v sobotu během projevu ke svým stoupencům v Lublinu, kde premiéra Tuska obvinil ze snahy zadupat svobodu médií a udělat z Poláků poddané Německa.

„Tusk touží, aby jeho vůle byla zákonem. Všechno k tomu směřuje: Tuskova vůle bude zákonem. Už tady takoví byli, pro které jejich vůle byla zákonem. Führerova vůle byla zákonem,“ zamýšlel se předseda strany Právo a Spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczynski při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu.

Tusk podle něj po nástupu do funkce zahájil operaci, jejímž cílem je pacifikace Polska, demontáž jeho suverenity a přeměna Poláků na „zemědělské dělníky pro západní Evropu, především Německo“. Občané se podle něj o zločinných plánech nové vlády nesmí nic dozvědět, a proto Tusk likviduje veřejnoprávní televizi a rozhlas.

„Jedním z elementů Tuskovy politiky je destrukce plurality médií. Poláci se nesmí dozvědět, co se ve skutečnosti děje. Stejně jako v dobách komunismu,“ prohlásil čtyřiasedmdesátiletý lídr opozice při odhalování sochy svého bratra Lecha, který tragicky zahynul při letecké nehodě u Smolenska.

Muž, který se do říjnových voleb těšil pověsti nejmocnějšího politika v Polsku, v posledních týdnech rétoriku značně vyostřil. Dává tím najevo rostoucí frustraci z toho, jak tvrdě nová vláda účtuje s pořádky, které během uplynulých osmi let nastolil PiS, a jak se snaží vymýtit jeho vliv ve státních institucích.

Mluví se o největší proměně Polska od pádu komunismu a západoevropští komentátoři jásají, že Tusk se při obraně liberální demokracie nebojí použít ani poněkud autoritářské metody. Ostatně sám Tusk to avizoval ještě během předvolební kampaně. „Dejte mi po volbách čtyři sta dní a já udělám pořádek železným koštětem. A pak ať to převezmou lidé s mírnějšími metodami,“ prohlásil v červnu.

Železné koště naposledy zasáhlo do vedení petrochemické skupiny Orlen. Dozorčí rada ve čtvrtek odvolala generálního ředitele Daniela Obajteka, který v v čele firmy stál šest let a vysloužil si přezdívku Don Orleone. Policie zároveň začala zkoumat, zda firma před loňskými volbami neudržovala uměle nízké ceny na pumpách, aby pomohla Kaczynského straně.

Tusk ovšem své slovo začal plnit hned po volbách. Jako první si vzal na paškál veřejnoprávní média, která označil za „továrnu na lži a nenávist“. Když prezident Andrzej Duda kvůli sporu o reformu médií vetoval jeho návrh rozpočtu, poslalo ministerstvo kultury veřejnoprávní televizi, rozhlas a státní tiskovou agenturu PAP do likvidace.

Reakce na sebe nechala dlouho čekat. Poslanci PiS „svou“ televizi bránili vlastními těly, její monstrózní sídlo obklíčili policisté a kovové zátarasy. Plán na změny se dál zkomplikoval ve chvíli, když soud nové vedení odmítl vepsat do soudního rejstříku s tím, že vedení stanice má odhlasovat mediální rada najmenovaná ještě za vlády PiS.

Personální obměna televize však probíhá i bez ohledu na protesty a rozsudky. Nechvalně známá hlasatelka Danuta Holecká dala výpověď a zmizela do soukromé stanice TV Republika, která je považována za polskou podobu Fox News. Vracejí se naopak lidé povyhazovaní v minulých letech a nastupují i někteří novináři z liberálního listu Gazeta Wyborcza.

Čistky v televizi se sice očekávaly, razance s kterou byly provedeny, však mnohé překvapily. „Lidé podporující současnou vládu považovaly status quo ve veřejnoprávních médiích nejen za politický skandál, ale i za morální ostudu. Oddechli si, že jejich vedení je pryč, a jsou vděční, že se to stalo tak rychle... hodně lidí si myslelo, že to nepůjde,“ komentoval dramatický vývoj pro CNN analytik Jacek Kucharczyk.

Zároveň se soubojem o média se začala odvíjet epopej kolem Mariusze Kamińského a Macieje Wąsika, dvou politiků PiS odsouzených za zneužití pravomocí. Policie je před třemi týdny zatkla přímo v prezidentském paláci. Andrzej Duda jim vzápětí udělil milost (už podruhé, tu první zpochybnil Nejvyšší soud) a Kaczynski po jejich propuštění prohlásil, že byli během dvou týdnů ve vězení mučeni na „příkaz z nejvyšších pater“.

Spory o právoplatnost poslaneckých mandátů Kamińského a Wąsika i verdikty kolem ovládnutí médií vyvolávají čím dál větší politický a justiční chaos. Nejvyšší soud ovládají lidé najmenovaní PiS a vláda jeho autoritu neuznává. Výsledkem jsou novinové titulky typu: „Prokurátoři vyšetřují rozhodnutí generálního prokurátora odvolat národního prokurátora “

Západní média si tak čím dál častěji kladou otázku, co se to sakra v Polsku děje. „Soudy si navzájem protiřečí, což je dáno hlavně tím, že podstatnou část justice stále ovládá PiS. V této chvíli to působí jako ‚dualita moci‘, o které kdysi mluvil bolševický revolucionář Lev Trockij,“ zamýšlí se na stránkách deníku The Guardian historik Timothy Garton Ash.

16. října 2023

Hlavní oporou „starého establishmentu“ je kromě Nejvyššího soudu prezident Duda, který vzešel z PiS a dnes je považován za nejpravděpodobnějšího Kazcynského nástupce v čele strany. Ve středu požádal Ústavní soud, aby kvůli sporům o platnost mandátu Kamińského a Wąsika přezkoumal legalitu státního rozpočtu, který ovšem sám podepsal.

Tusk okamžitě zareagoval prohlášením, že je připraven vyhlásit předčasné volby, aby dosáhl na ústavní většinu a měl dostatek poslanců na přehlasování prezidentského veta. Poslední průzkumy naznačují, že to není vyloučeno. Občanská koalice by dnes získala 29 procent hlasů a nahradila by tak PiS (24 procent) v pozici nejsilnější parlamentní strany.

Poslední vývoj tak naznačuje, že divoká fáze „depisifikace“ Polska jen tak neskončí. „Největší výzvou pro Tuska a jeho koaliční partnery bude odolat pokušení, aby pouze neprohodili role a nezačali instalovat vlastní stranické loajalisty na místa těch starých. Polsko musí být vybudováno znovu a lépe,“ varuje Garton Ash.