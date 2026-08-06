Záběry absurdního incidentu zachycují známý vratislavský věžák Trzonolinowiec, který po letech čeká na celkovou revitalizaci. Pracovníci najaté firmy, kteří měli za úkol vyklidit prázdné byty, se rozhodli těžké spotřebiče posílat k zemi tou nejkratší možnou cestou. Podle svědků navíc po lednici letěla z okna i vana, uvádí polský web Wiadomosci.
Virální video autorka záznamu padající bílou techniku doprovází táhlým a v Polsku velice oblíbeným povzdechem „Ja pierdole!“.
Společnost Zarządca, která má vyklizený objekt na starosti, potvrdila, že si na úklid bytů najala externí firmu. „Její zaměstnanci se sami nerozvážně rozhodli, že upřednostní menší námahu. S námi toto rozhodnutí nikdo nekonzultoval,“ uvedl šéf správcovské firmy Seweryn Chwałek.
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Ačkoliv stěhováci prostor dopadu ohradili a dole hlídkovali jejich kolegové, správce s takovým postupem zásadně nesouhlasí.
Společnost nyní zjišťuje, jaké konkrétní předpisy byly porušeny, a vyvození důsledků by mohlo skončit až podáním trestního oznámení. Do věci se už totiž vkládá i policie. Vratislavská mluvčí policie Aleksandra Freusová přiznala, že s podobným přístupem k vyklízení bytů se ještě nesetkala.