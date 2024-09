Nacpal do babyboxu šestiletou dceru, neplatiče alimentů dopadla policie

Šestiletá Eliza skončila ve varšavském „okně života“ minulý čtvrtek, píše polský portál Fakt s tím, že se dívky okamžitě ujaly františkánské sestry a přivolaly také policii. Na místo dorazili i zdravotníci, hospitalizace holčičky však nebyla potřeba. Nyní je Eliza v dětském domově.

Policistům popsala, jak se do babyboxu dostala, i adresu svého původního domova v Nasielsku, díky čemuž oba rodiče brzy vypátrali. A přišli na to, že po otci už dávno sami pátrají, protože neplatí alimenty na své ostatní děti. Zadrželi ho a poslali do vězení na dva měsíce a patnáct dní.

Manželský pár Radek a Wiola podle Faktu se dlouhodobě potýká s dluhy, které řešil dalšími půjčkami. Otec rodiny si našel práci v Nizozemsku, zatímco se matka starala doma o dceru. Ani tak jim však finance nestačily a muž prý cítil, že brzy skončí ve vězení a že jeho žena na vše nebude sama stačit. A tak se rozhodl dcerku odložit – právě v den jejích šestých narozenin.

„Kdybychom věděli, že Elizu nechají v té schránce, určitě bychom to nedovolili a někdo by se o ni postaral. Teď už nemusí být jednoduché ji získat zpět,“ popsal jeden z příbuzných s tím, že matka děvčete je dobrá žena, ale zamilovala se do nepravého. „Slepě mu důvěřovala. Nyní je to problém, protože všechny dluhy spočívají také na ní,“ dodal.

Portál Fakt také píše s odkazem na ředitele jiných babyboxů v zemi Tomasze Kopytowského, že pro děti odložené na tato místa není stanovená žádná věková hranice – zatím to totiž nebylo potřeba. Kopytowski však zdůraznil, že do standardního babyboxu se vleze maximálně dětská autosedačka, nikoliv dítě školou povinné.

Nasielsk leží nedaleko polské metropole: