Je to předválečný stav, hrozila katastrofa, říkají Poláci o sabotáži na železnici

Autor:
  10:11
Protivník v Polsku vytváří prostředí pro svou možnou agresi, míní náčelník polského generálního štábu Wieslaw Kukula. Podle něj je země v předválečné situaci a musí ukázat Rusku, že útok na Polsko nebo NATO by byl velkým rizikem. Varšava podezírá Rusko, že stojí za víkendovou sabotáží na železniční trati na východě země. Některá polská média už uvádí, že Rusko překročilo červenou linii.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Protivník se začal připravovat na válku. Vytváří zde určité prostředí, které má podkopat důvěru veřejnosti ve vládu, v základní orgány, jako jsou ozbrojené síly a policie, a vytvořit podmínky příznivé pro potenciální agresi na polském území,“ uvedl náčelník polského generálního štábu v rozhovoru s listem Rzeczpospolita.

Poláci vyšetřují výbuch na železniční trati Varšava–Lublin v obci Mika, mluví o sabotáži. (17. listopadu 2025)
Náčelník polského generálního štábu Wieslaw Kukula (18. listopadu 2025)
Polský premiér Donald Tusk si obhlíží místo výbuchu na železniční trati Varšava–Lublin v obci Mika. (17. listopadu 2025)
Železniční trať mezi Varšavou a Lublinem se stala terčem sabotáže. (17. listopadu 2025)
Poláci vyšetřují výbuch na železniční trati Varšava–Lublin v obci Mika, mluví o sabotáži. (17. listopadu 2025)
16 fotografií

„To je typické pro rok 1939, ale ve skutečnosti to předcházelo mnoha ozbrojeným konfliktům a také se to odehrávalo v době, kdy k těmto ozbrojeným konfliktům nedocházelo,“ dodal Kukula.

Reagoval tak na sérii sabotáží a kybernetických útoků, jimž Polsko nyní čelí. Posledním případem byl výbuch na železniční trati mezi Varšavou a Lublinem na východě země, kudy míří vojenská pomoc na Ukrajinu. Polský ministr pro bezpečnostní služby Tomasz Siemoniak prohlásil, že je „velmi vysoká“ pravděpodobnost, že pachatelé pracovali „na příkaz zahraničních služeb“.

Trať mezi Varšavou a Lublinem poškodil výbuch. Tusk mluví o sabotáži

Agentura AP cituje nejmenovaného polského bezpečnostního činitele, podle něhož „pachatelé prokázali vysokou profesionalitu a odbornou přípravu“. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha uvedl, že může jít o další hybridní útok Ruska testující reakci Polska a NATO.

Deník Gazeta Wyborcza označil útok na trať Varšava–Lublin za „novou kvalitu v ruské diverzi proti Polsku“. Nebýt pozorného strojvedoucího, který si poškození kolejnice všiml, hrozila železniční katastrofa s množstvím obětí. Rusko podle komentátora překročilo další hranici a je namístě se ptát, zda proti Evropě vede jen hybridní válku.

Kukula uvádí, že Polsko momentálně není ve válce, nýbrž v „předválečné situaci“, která se lidově někdy označuje jako hybridní válka. „Jde o to, zvládnout toto předválečné období, vybudovat takzvanou účinnou politiku odstrašování, která bude do značné míry založena na našich obranných schopnostech, ale také na postojích našich občanů,“ zdůraznil.

Poslední léto v míru? Německý ministr obrany odhadl, kdy Rusko zaútočí na NATO

Podle něj NATO v zásadě musí vybudovat „studenou válku 2.0“. „Znamená to, že budeme značně investovat do obranných schopností a jasně signalizovat, že jakýkoli útok na země NATO nebo naše území bude spojen s rozhodnou odpovědí a velkým rizikem pro potenciálního agresora, tj. Ruskou federaci,“ označil možného agresora.

„Věřím, že jsme schopni na tyto typy hrozeb reagovat symetricky či asymetricky různými způsoby. V tomto ohledu máme k dispozici celou řadu reakcí a je jen otázkou rozhodnutí, zda je použijeme, či nikoli,“ uvedl Kukula.

Mika

Mika

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (91 příspěvků)

Nejčtenější

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness

Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu...

Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti letech provozu oblíbenou zastávkou turistů na hřebenech Krkonoš. Zájem o ni v posledních letech roste. V...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

Je to předválečný stav, hrozila katastrofa, říkají Poláci o sabotáži na železnici

Poláci vyšetřují výbuch na železniční trati Varšava–Lublin v obci Mika, mluví o...

Protivník v Polsku vytváří prostředí pro svou možnou agresi, míní náčelník polského generálního štábu Wieslaw Kukula. Podle něj je země v předválečné situaci a musí ukázat Rusku, že útok na Polsko...

18. listopadu 2025  10:11

Drama v plzeňské restauraci. Číšník rozbil dveře a střep se mu zabodl do hrudníku

Fakultní nemocnice v Plzni, urgentní příjem. (23. 3. 2020)

Vážným zraněním skončila předčasně směna číšníka v jedné plzeňské restauraci. Mladík narazil do prosklených dveří tak nešťastně, že rozbil sklo a větší střep mu pronikl do hrudníku. Po ošetření ho...

18. listopadu 2025  10:09

Marta Kubišová pokřtila své nové album, symbolicky v Melantrichu

Zpěvačka Marta Kubišová při příležitosti křtu vinylové desky zachycující...

V pondělí pokřtila zpěvačka Marta Kubišová v pražské budově Melantrich album se záznamem svého posledního veřejného vystoupení z letošního září v pražské Lucerně. Poslední studiové album s názvem...

18. listopadu 2025  10:01

ŘSD uznalo chybu, magistrát vrací peníze řidičům pokutovaným za rychlost

Obchvat Frýdku-Místku nedlouho před otevřením dalších dvou pruhů. Vlevo...

Řidiči, kteří v letos v létě dostali neoprávněnou pokutu za rychlou jízdu na dálnici D48 u Frýdku-Místku, se dočkali spravedlnosti. Magistrát jim začne vracet peníze. ŘSD už dříve přiznalo, že chyba...

18. listopadu 2025  10:01

Lidé si všimli kampaně ANO i „chirurgů z dovozu“. Průzkum zhodnotil volební kampaň

Hnutí ANO na předvolební kampani v Praze. (30. září 2025)

Podle Asociace PR agentur (APRA) byla letošní kampaň před sněmovními volbami slušnější, než se čekalo. Češi jsou ale citliví na skandály jednotlivých politiků. „71 procent lidí si všimlo kauzy rychlé...

18. listopadu 2025  10:01

Kam investovat v roce 2026? Záleží na AI, válce i Trumpovi, míní experti

Vysíláme
Ho sty pořadu Kulatý stůl na téma Investice 2026 jsou (zleva) Jiří Tyleček,...

Vyplatí se v roce 2026 investovat? Záležet bude na tom, jestli se miliardy vložené do umělé inteligence začnou opravdu vracet, jak se vyvine geopolitická situace a jaké signály vyšle Donald Trump z...

18. listopadu 2025

J.A.R. se loučili v pražské Lucerně. Bez Klempíře, ale s řadou speciálních hostů

Koncert kapely J.A.R.v pražské Lucerně před ohlášenou pauzou na neurčito (17....

Jako každoročně odehrála 17. listopadu v pražské Lucerně kapela J.A.R. speciální narozeninový koncert. Letos bylo ale jejich vystoupení výjimečné i z jiných důvodů. Na pódiu chyběl klíčový člen Oto...

18. listopadu 2025  9:52

Vážná nehoda zastavila D4 na Písecku. Dálnice ráno klouzala, už je průjezdná

Vážná nehoda na D4 na Písecku. (18. listopadu 2025)

Vážná nehoda v úterý ráno zastavila provoz na dálnici D4 na Písecku mezi exity Mirotice a Lety ve směru na Prahu. Havárie se stala kolem půl šesté, když řidička nabourala do svodidel. Následně do ní...

18. listopadu 2025  7:01,  aktualizováno  9:51

Nevím, co dělá, tvrdil Válek o svém příteli z golfu. Na schůzce s ním řešil IT byznys

První místopředseda TOP 09 a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek před...

Ministr zdravotnictví v demisi Vlastimil Válek podle portálu Seznam Zprávy lhal o tom, že nezná povolání svého přítele, ředitele společnosti Aricoma Milana Sameše, se kterým jezdí na golfové zájezdy...

18. listopadu 2025  9:17

Dva typy žloutenek i HIV. Češi se tento týden mohou nechat zdarma otestovat

Zdravotnice odebírá krev v mobilním checkpointu před sídlem ministerstva...

Pohlavně přenosných nemocí v Česku po letech opět přibývá. Tisíce lidí však netuší, že se nakazili. V těchto dnech může každý snadno zjistit, zda netrpí některou z několika nebezpečných virových...

18. listopadu 2025  9:05

K chrámu přibude neobvyklá kašna, tvořit ji bude socha, žlábek i báseň opata

Na prostranství u kostela sv. Prokopa vznikne nová kašna se sochou patrona...

Do centra Žďáru přibude další umělecké dílo. U prokopského kostela vznikne originální kašna, doplněná sochou patrona chrámu - svatého Prokopa. Autorem bronzové 1,5 metru vysoké skulptury je...

18. listopadu 2025  8:29

Další ruský útok na Charkovskou oblast. Sedmnáctiletá dívka zemřela

Sledujeme online
Následky ruského útoku v Charkovské oblasti (snímek je ze 17. listopadu 2025)

Ruský raketový útok zabil v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny sedmnáctiletou dívku a zranil nejméně devět lidí. Dronové útoky hlásí správa sousední Dněpropetrovské oblasti. Rusko uvedlo, že jeho...

18. listopadu 2025  7:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.